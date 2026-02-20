viernes 20 de febrero 2026

Justicia

Femicidio de la pareja de un sanjuanino en Comodoro Rivadavia: la familia de Valeria Schwab se presentó como querellante

El crimen ocurrió en enero y sacudió a la ciudad patagónica. La joven mantenía una relación con el sanjuanino Franco Malla. Desde la Justicia confirmaron que el autor fue Jonathan Mario C., quien murió al día siguiente del crimen.

Por Agencia NA
valeria-schwab-franco-malla-sanjuanino-femicidio-comodoro-rivadavia

A más de un mes del femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia, la familia de la joven -quien estaba en pareja con el sanjuanino Franco Malla- formalizó su presentación como querellante ante el Ministerio Público Fiscal con el objetivo de “agotar todas las líneas investigativas”. La decisión se fundamenta en que el entorno de la víctima sostiene la hipótesis de que podría haber más personas involucradas en el crimen. Cabe destacar que el principal apuntado fue Jonathan Mario C., quien al día siguiente del hecho se quitó la vida.

La presentación fue realizada este viernes por Jessica Schwab, hermana de Valeria, junto al abogado Mauro Fonteñez. Según explicaron ante medios locales, además de constituirse como parte en el proceso, solicitaron nuevas medidas de prueba tras analizar las pericias incorporadas a la causa.

“Por parte de la familia, lo que se busca es verdad y, obviamente, que en este caso la verdad pasa por adoptar todas las líneas investigativas y no por el silencio, eso en principio”, expresó Fonteñez. En ese sentido, detalló que el pedido se basa en el estudio de pericias genéticas y médico-legales que, a criterio de los expertos consultados por la familia, abren nuevos interrogantes.

“Se deben a que hemos estado estudiando las pericias genéticas y las pericias médico-legales que han arribado; en mi opinión, de acuerdo con los expertos de parte que hemos consultado, surgen algunos interrogantes. Entonces, las medidas que presentamos el día de la fecha tienen que ver con la hipótesis que sostiene la familia respecto de la participación de más de una persona”, explicó el letrado.

Por su parte, Jessica Schwab reforzó el reclamo: “Mi hermana ya no va a volver, pero si siguen asesinos sueltos y violadores, podemos ser cualquiera de nosotros. Por eso es importante que acompañen y que esto no quede como otro caso más en el olvido”.

A mediados de febrero, los fiscales María Laura Blanco y Cristian Olazabal informaron el resultado de la pericia genética clave en el expediente. Confirmaron que el autor del femicidio fue Jonathan Mario C. “Esto surge de la prueba de ADN. Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y material compatible en la zona genital en los hisopados que se tomaron durante la autopsia que fue compatible con esta persona”, precisaron.

El cuerpo de Valeria fue hallado el 13 de enero en las inmediaciones de un barranco cercano al cerro Chenque, luego de que la joven saliera a caminar durante la noche y dejara de responder mensajes. La búsqueda había comenzado horas antes, tras la denuncia de su desaparición por parte de la familia y allegados.

El testimonio del sanjuanino

En este contexto también tomó relevancia el testimonio de Franco Malla, pareja de la víctima y oriundo de San Juan, quien semanas atrás había cuestionado públicamente la falta de avances en la investigación y el accionar policial durante las primeras horas de la búsqueda.

En declaraciones al medio ADNSUR, Malla sostuvo: “Estamos destruidos, pero seguimos de pie porque necesitamos justicia para que Valeria pueda descansar en paz”. El joven regresó a Comodoro Rivadavia para acompañar a Jessica Schwab y afirmó que, si bien reciben un trato correcto por parte del Ministerio Público Fiscal, los tiempos judiciales no se corresponden con la urgencia que atraviesa la familia.

Además, denunció demoras en la actuación policial la noche de la desaparición y cuestionó la falta de recursos en materia de seguridad. “Ese día, desde las 23:50 hasta las 3:30 de la madrugada, estuve solo buscándola. Hice entre 20 y 30 llamados a la policía y nunca se hicieron presentes”, aseguró.

