Femicidio en Termas de Río Hondo: Detuvieron a un sospechoso

El cráneo y una pierna pertenecientes a una mujer de 65 años fueron encontrados en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo, al tiempo que se concretó la detención de un hombre acusado por el supuesto femicidio.

La víctima, identificada como Ramona Emilia Medina, se había retirado de su domicilio el domingo para disfrutar de los corsos en esa localidad, pero desapareció y su familia radicó la denuncia por “averiguación de paradero”.

Inicialmente, las autoridades hallaron durante la noche del lunes sus restos parcialmente incinerados y envueltos en una frazada, que el presunto asesino descartó en un descampado aledaño al cementerio de Termas de Río Hondo, conforme a la información de medios locales.

Los investigadores constataron que el autor del crimen descuartizó a Medina y comenzaron a sospechar que la jubilada arregló para encontrarse con un vecino de la zona.

En este contexto, los efectivos policiales concurrieron a una vivienda situada en el barrio Herrera El Alto, donde arrestaron a Ricardo Luis Bustamante, de 38 años y apodado “El Chuky”, quien fue trasladado a la sede judicial.

El implicado habría confesado el femicidio y el lugar donde abandonó el cadáver de Ramona, mientras se esperan los resultados de la autopsia y se maneja la hipótesis sobre la posible participación de más personas en el hecho.

El testimonio de un remisero resultó clave ya que declaró haber visto a la mujer y al aparente victimario bajo los efectos de alcohol, por lo que se negó a realizar un viaje.

A su vez, peritos de la Policía Científica, Bomberos de la Policía y personal de incendios llevaron a cabo análisis de rigor.