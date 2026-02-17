martes 17 de febrero 2026

En Caucete

Un festejo de cumpleaños terminó en una tragedia: un hombre se atragantó con un sanguche y murió

"El Cuchumama" de 53 años, querido y reconocido en el departamento, sufrió una obstrucción mientras comía un sanguche de asado. Pese a los intentos de auxilio y al traslado urgente al hospital, llegó sin vida. La Justicia investiga el caso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza: El Bastón&nbsp;

Gentileza: El Bastón 

Una celebración de cumpleaños en el Barrio Justo P. Castro 1 de Caucete terminó en tragedia este martes 17 de febrero cuando Ángel Antonio Moreta, conocido como “El Cuchumama”, falleció tras atragantarse mientras comía un sanguche de carne.

"El Cuchumama", de 53 años y muy reconocido en la comunidad caucetera, fue auxiliado por los presentes, quienes lograron expulsar parte del alimento. Sin embargo, perdió el conocimiento de inmediato. Ante la gravedad, vecinos llamaron al 107, pero no había unidades disponibles, por lo que un joven de 26 años, identificado como Santiago García, lo trasladó de urgencia en su camioneta al Hospital César Aguilar, donde se confirmó su muerte.

Según lo publicado por el medio El Bastón, todo ocurrió alrededor de las 00:30 horas, cuando "El Cuchu" pasó frente a una casa y notó que se estaba celebrando un cumpleaños. Los presentes le ofrecieron comida, y él se quedó en la vereda, frente a la vivienda, comiendo un sánguche. Minutos después, se dieron cuenta de que se estaba atragantando. De inmediato intentaron auxiliarlo realizando maniobras para desalojar el alimento que tenía atorado en la garganta. Aunque logró expulsar parte de la comida, quedó inconsciente en el suelo.

La Justicia, a través de la UFI Delitos Especiales, abrió un expediente bajo la carátula “Actuaciones por ahogamiento” y dispuso varias medidas preventivas: inspección ocular del lugar, secuestro del vehículo utilizado para el traslado y la toma de testimonios a los presentes para reconstruir los últimos momentos de la víctima.

El accidente dejó a vecinos y familiares profundamente afectados, quienes recuerdan a “El Cuchumama” como un hombre siempre dispuesto a compartir una sonrisa, ahora víctima de un trágico accidente durante un festejo familiar.

