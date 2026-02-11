Tragedia en Filipinas: ya son 52 los muertos por el hundimiento de una embarcación

El número de fallecidos por el hundimiento de un ferry frente a las costas de la provincia de Basilán, en el sur de Filipinas, ocurrido el pasado 26 de enero, ascendió a 52, mientras que 27 personas continúan desaparecidas, informó este miércoles la Guardia Costera de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés).

Tras una verificación con distintas partes involucradas, la PCG indicó que el número total de personas a bordo del MV Trisha Kerstin 3 fue conciliado en 372, y divulgó las cifras actualizadas luego de una investigación de dos semanas sobre el incidente, según un informe de Xinhua al que tuvo acceso Noticias Argentinas.

La cifra de sobrevivientes confirmados es de 293, tras un exhaustivo proceso de verificación de identidad que incluyó tanto a los pasajeros registrados en la lista oficial como a miembros de la tripulación no declarados, señaló la entidad.

Temas Tragedia