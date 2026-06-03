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Patricia Bullrich, tras un nuevo cruce con Milei: "No hay riesgo de fractura"

Así lo expresó la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el ingreso a la Cámara alta.

Por Agencia NA
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La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que “de ninguna manera” hay una fractura entre ella y el Poder Ejecutivo, y minimizó sus diferencias con el presidente Javier Milei al señalar que “las divergencias son parte de la vida política”.

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Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer “la objeción de conciencia” para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego -enviado por el propio Poder Ejecutivo- que propone como jueza a María Verónica Michelli, cuya designación ya fue aprobada por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta.

“De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo al ingresar al Senado.

La legisladora, según pudo conocer la Agencia Noticias Agentinas, explicó que “el Gobierno necesita proyectos y nosotros los vamos a seguir trabajando uno por uno”, y anticipó que “este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando”.

Respecto de la actitud del Poder Ejecutivo, de remitir al Senado el pliego de Michelli y después pedir su retiro, negó que haya existido “impericia política” y expresó que “hacía años que un Presidente enviaba pliegos (de jueces) y luego otro Presidente los sacaba”.

Indicó que el Gobierno de Milei hace algo diferente “y ha decidido hacer una revolución en la Justicia”, lo cual puede “haber traído algún problema, pero lo importante también es mirar todo el panorama”.

“Este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro”, subrayó.

Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso “en la masividad puede haber habido algún problema”, pero aclaro: “Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe”.

“Ha salido una comunicación interna de la misma Libertad Avanza que para mí es muy importante, diciendo que en el marco de los acuerdos importantes que tiene nuestro proyecto, las divergencias son parte de la vida política”, sostuvo Bullrich.

FUENTE: Agencia NA

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