La oposición de UPCN usará el antecedente de Quiroga en UDAP para apelar la impugnación de la lista

La Junta Electoral de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) resolvió impugnar la lista opositora, encabezada por Alejandro Savoca y Carlos Quinteros y dejó oficializada la lista del actual secretario general del gremio, José “Pepe Villa”, quien irá acompañado por Gabriel Pacheco en las elecciones programadas para el 9 de abril. En este contexto, la oposición, representada legalmente por el abogado Marcelo Arancibia, apelará este miércoles la decisión con un curioso dato: usará como justificación el antecedente de las últimas elecciones de la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP).

La presentación formal se realizaría este miércoles, bajo la premisa de que la decisión de la Junta, según la perspectiva de la oposición, fue “arbitraria e ilegal”. Cabe recordar que el organismo impugnó la lista de Savoca por considerar que no llegaban a la cantidad de avales válidos necesarios para presentar una lista (aproximadamente un 3% del padrón).

En este marco, según comentaron desde el entorno de la oposición, basarán la presentación en un antecedente clave. Se trata de las elecciones que se llevaron en el 2023 en UDAP, en las que resultó ganadora la actual secretaria general, Patricia Quiroga.

En ese momento, la Junta Electoral del sindicato también había resuelto impugnar la lista porque, supuestamente, habían falsificado la firma de la candidata a vocal opositora, Silvia Pelletier. Quiroga agotó las vías institucionales en la provincia y decidió hacer una presentación en el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Tras semanas de espera, Pelletier viajó a Buenos Aires y logró comprobar que la firma era auténtica. De esta manera, el Ministerio de Trabajo resolvió habilitar la lista y, tras cuatro años en los que el por entonces secretario general Luis Lucero no tuvo competencia, las elecciones se llevaron adelante el 13 de abril del 2023. Quiroga resultó ganadora de esos comicios y se convirtió en secretaria general.

La estrategia de la oposición de UPCN es rememorar este caso para “comprobar” que no toda sentencia de la Junta Electoral es correcta.

Unas elecciones coflictuadas

Fue Savoca quien inició el clima electoral a fines del año pasado, cuando declaró que UPCN “no podía ser una empresa familiar”, ante las versiones que circulaban de que Laura Villa iba a candidatearse en lugar de su padre. Sin embargo, poco tiempo después, “Pepe” Villa confirmó que iba a competir él.

Ante esto, Villa denunció penalmente a Savoca por haber supuestamente aprobado prestaciones del coseguro de manera ilegal. Cabe recordar que este último formó parte de la comisión directiva del gremio, ya que fue secretario de Seguridad Social.

Pero esto no fue todo, días antes de la presentación de las listas se sumó un tercer candidato: Carlos Quinteros, quien fue presidente de UVT.

Finalmente, Savoca y Quinteros decidieron competir unidos y desafiarle el puesto a Villa, que lleva más de 42 años en su puesto.