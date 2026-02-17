Así están las obras del Paseo de Artesanos del Parque Belgrano

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan comenzó la colocación de las estructuras metálicas del nuevo Paseo de Artesanos en el Parque Belgrano , en Capital. La obra presenta un avance del 20% y atraviesa una etapa clave, con el montaje de las columnas que darán forma a los espacios destinados a la actividad artesanal.

Actualmente, los trabajos se concentran en el armado de la estructura principal. Tras la limpieza del sector y el retiro del adoquinado en las áreas intervenidas, se ejecutaron las bases de hormigón y se instalaron las platinas de anclaje que permiten fijar las columnas de manera segura. En los últimos días comenzó el montaje de las columnas metálicas, luego de las tareas de corte, ajuste y soldadura correspondientes.

Esta instancia marca un punto central en la ejecución del proyecto, ya que permite que la obra gane altura y sea visible para quienes recorren el parque, consolidando el diseño del futuro paseo.

image

El proyecto contempla la construcción de un espacio peatonal especialmente diseñado para la exhibición y venta de productos artesanales, en el marco de la puesta en valor del parque. Se prevén cuatro sectores cubiertos, de aproximadamente 58 metros cuadrados cada uno, compuestos por estructuras metálicas livianas con techos que brindarán protección solar y resguardo ante condiciones climáticas adversas.

Además, se incorporará iluminación peatonal para reforzar la seguridad y el uso nocturno del espacio, tanto en los sectores de exposición como en los recorridos internos.

La intervención también incluye la instalación de mobiliario urbano, como mesas de apoyo para exhibición, bancos, cestos de residuos y equipamiento complementario. El objetivo es generar un espacio accesible, ordenado y funcional que promueva el encuentro entre artesanos y visitantes, fortaleciendo el perfil cultural y social del Parque Belgrano.