Cuenta regresiva para el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano

El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía continúa con los trabajos finales en el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano, ubicado en el departamento Capital. La obra presenta un avance significativo, con la colocación del piso de caucho en casi la totalidad de la superficie, restando únicamente ajustes finales vinculados a las terminaciones.

Actualmente, las tareas se concentran en los bordes del revestimiento de caucho, donde se ultiman detalles técnicos para asegurar una correcta terminación, mayor durabilidad y mejores condiciones de seguridad. Este tipo de superficie está especialmente diseñado para el uso infantil, ya que mejora la accesibilidad y reduce riesgos durante las actividades recreativas.

image

En paralelo, avanzan los trabajos de iluminación del área. Se realiza la colocación de luminarias sobre las columnas previamente instaladas, con un total de seis artefactos por torre. Esta infraestructura permitirá una iluminación adecuada del sector, optimizando su uso durante el horario nocturno y reforzando las condiciones de seguridad.

55085919837_663a84b336_c

Como parte del acondicionamiento integral del espacio, se completó la colocación de césped en los sectores pendientes y se aplicó riego para garantizar una cobertura uniforme. Asimismo, se llevan adelante tareas de limpieza general, que incluyen el retiro de escombros y el ordenamiento del área intervenida.

55087177130_a6f83bac9e_c

En cuanto al mobiliario urbano, los bancos de hormigón ya se encuentran finalizados y colocados. Además, se ejecutan mejoras sobre los bancos existentes, que contemplan trabajos de pintura, aplicación de barniz protector y ajustes en las terminaciones. También se concluyó la construcción del piso en un sector destinado a la instalación de bancos de metal y madera, completando así el equipamiento previsto para esta etapa de la obra.