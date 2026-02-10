martes 10 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo serán?

Docentes y no docentes de universidades públicas realizarán un paro nacional de 24 horas con movilización y los gremios provinciales también convocan. El reclamo es por la falta de financiamiento, la ausencia de paritarias y en rechazo a la reforma laboral. ¿Cuándo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
ADICUS confirmó su adhesión al paro docente universitario por 48 horas, durante la próxima semana.

ADICUS confirmó su adhesión al paro docente universitario por 48 horas, durante la próxima semana.

Entidades gremailes de docentes de la UNSJ confirmaron que se suman a las medidas de fuerza de las universidades públicas de todo el país llevarán adelante este miércoles 11 de febrero un paro total de actividades por 24 horas, acompañado por una movilización durante la tarde, en el marco de un reclamo unificado del sector docente y no docente.

Lee además
prefieren venir a san juan: la facultad de la unsj que sigue atrayendo a gran cantidad de jovenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

La medida fue definida en el plenario de CONADU y CONADU Histórica, con adhesión en todo el territorio nacional, y se inscribe en un contexto de creciente malestar por la política del Gobierno nacional hacia el sistema universitario, a pocos días de que comiencen las actividades académicas.

image

En San Juan, la protesta incluirá una concentración a las 18 horas en la sede de la CGT, ubicada en España y Mitre, desde donde se marchará hacia la Plaza 25 de Mayo, en una convocatoria conjunta con las centrales obreras y la CTA.

Entre los principales reclamos se destacan el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de paritarias salariales y los aumentos otorgados por decreto, que aseguran se encuentran por debajo de la inflación, situación que podría derivar en un inicio de ciclo lectivo marcado por nuevas medidas de fuerza en marzo.

Temas
Seguí leyendo

Cuenta regresiva para el nuevo sector de juegos del Parque Belgrano

El padre Rómulo Cámpora inició su misión en Nuestra Señora de Luján con un fuerte llamado a la unidad

Orrego recibió a directivos de Arcor y reforzó la agenda para potenciar el sector agroindustrial en San Juan

En caso de fracasar las negociaciones, UTA San Juan confirmó que se plegará al paro nacional del próximo miércoles

Vuelve el comedor de El Palomar: fecha de apertura, requisitos y cómo inscribirse

Hubo juntada de "abraza árboles" en Iglesia y se hizo viral en las redes

¡Los therians ya son furor en San Juan! Así reaccionaron en las redes sobre el fenómeno juvenil que llegaría a la provincia

San Juan, una ciudad para redescubrir en verano: circuitos culturales, historia y paseos urbanos para todos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli
Ministerio Público

Por qué desvinculan a dos acusados por la estafa millonaria a Un Rincón de Napoli

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson
Conmoción

Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería
Pocito

Identificaron al sereno que encontraron sin vida en Carpintería

Te Puede Interesar

Chau celulares en el Penal de Chimbas : se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo
Medida oficial

Chau celulares en el Penal de Chimbas : se vienen los inhibidores de señal y el teléfono fijo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete
Judiciales

Tras siete meses de investigación, imputaron a un sujeto que mató al volante a un ciclista en Caucete

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina video
Tiempo debate

La discusión de la reforma laboral, desde la óptica sanjuanina

ADICUS confirmó su adhesión al paro docente universitario por 48 horas, durante la próxima semana.
Conflicto

Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo serán?