Confirman paro y movilización de docentes universitarios en San Juan: ¿cuándo serán?

Entidades gremailes de docentes de la UNSJ confirmaron que se suman a las medidas de fuerza de las universidades públicas de todo el país llevarán adelante este miércoles 11 de febrero un paro total de actividades por 24 horas, acompañado por una movilización durante la tarde, en el marco de un reclamo unificado del sector docente y no docente.

Testimonio Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

Educación "Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

La medida fue definida en el plenario de CONADU y CONADU Histórica , con adhesión en todo el territorio nacional, y se inscribe en un contexto de creciente malestar por la política del Gobierno nacional hacia el sistema universitario, a pocos días de que comiencen las actividades académicas.

image

En San Juan, la protesta incluirá una concentración a las 18 horas en la sede de la CGT, ubicada en España y Mitre, desde donde se marchará hacia la Plaza 25 de Mayo, en una convocatoria conjunta con las centrales obreras y la CTA.

Entre los principales reclamos se destacan el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la falta de paritarias salariales y los aumentos otorgados por decreto, que aseguran se encuentran por debajo de la inflación, situación que podría derivar en un inicio de ciclo lectivo marcado por nuevas medidas de fuerza en marzo.