Orrego recibió a directivos de Arcor y reforzó la agenda para potenciar el sector agroindustrial en San Juan

El gobernador Marcelo Orrego, encabezo este lunes una reunión este lunes una reunión en la Casa de Gobierno con las máximas autoridades de la empresa Arcor, en el marco de una visita protocolar que la compañía realiza en distintas sedes operativas del interior del país. El encuentro tuvo como objetivo central el fortalecimiento del desarrollo agroindustrial en San Juan y las proyecciones de futuras inversiones.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto a los secretarios de Agricultura, Miguel Moreno, y de Industria, Alejandro Martín. Por parte de Arcor participaron su presidente, Alfredo Pagani; el CEO, Andrés Graziosi; el director, Nicolás Martín; el gerente general de Operaciones Industriales y Supply Chain, Gabriel Albertinazzi; el gerente de Producción y Compras Agrícolas, Antonio Ovalles Rodríguez; y el gerente general de Administración y Finanzas, Pablo Mainardi.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron la situación actual de las plantas que la compañía posee en la provincia y avanzaron en el diálogo sobre los proyectos a futuro. En ese marco, los directivos ratificaron la voluntad de Arcor de continuar apostando por San Juan, destacando el potencial productivo local y el compromiso del recurso humano.

En ese sentido, subrayaron la calidad y la responsabilidad de los trabajadores sanjuaninos, factores que permiten alcanzar altos niveles de productividad y sostener bajos índices de ausentismo. Además, remarcaron que las plantas ubicadas en la provincia se encuentran entre las de mayor rendimiento dentro de la estructura nacional de la empresa.

Actualmente, Arcor cuenta con una fuerte presencia en San Juan a través de dos unidades productivas estratégicas. En Villa Krause funciona la planta de La Campagnola, dedicada a la elaboración de salsas y conservas de tomate, mientras que en el departamento Rawson opera Zucamor, especializada en la fabricación de cartón, papeles y packaging flexible.

La reunión reafirmó el vínculo entre el Gobierno provincial y la firma, con el objetivo de continuar generando condiciones favorables para el crecimiento del sector agroindustrial, la generación de empleo y el fortalecimiento del entramado productivo local.