Tras la creciente, habilitaron nuevamente la Ruta 141: las precauciones para transitar

La Ruta Nacional 141 volvió a ser transitable este lunes por la tarde, aunque bajo máxima precaución. La decisión fue adoptada por personal de Vialidad Nacional , Gendarmería Nacional y la Policía de San Juan, que se encuentran apostados en el sector de Bermejo para monitorear la evolución de la creciente y las condiciones de la calzada.

Según el parte oficial emitido a las 14, el tránsito fue habilitado debido a que baja poca agua y el pavimento se encuentra en condiciones aceptables. No obstante, las autoridades remarcaron que las condiciones pueden cambiar en cuestión de horas como consecuencia de las inclemencias climáticas, por lo que pidieron extremar las medidas de seguridad al circular por la zona.

La situación se enmarca en un escenario más amplio de deterioro del camino, que viene afectando a este tramo de la Ruta 141 desde las últimas semanas. Socavones, badenes con arrastre de material, banquinas descalzadas y el impacto de las lluvias recientes obligaron a implementar un esquema de restricciones para reducir riesgos.

En ese contexto, el último viernes Vialidad Nacional había dispuesto cortes preventivos en el tramo comprendido entre Bermejo y Marayes, en coordinación con Gendarmería Nacional y el Gobierno de San Juan. En aquel momento, la restricción se aplicaba todos los días entre las 19 y las 7, como parte de una estrategia de seguridad vial ante el deterioro de la traza.

Además, desde el organismo nacional informaron que se trabaja intensamente en la zona afectada, con la construcción de una huella alternativa paralela a la ruta principal, que permitirá restablecer la circulación con mayores condiciones de seguridad. Mientras tanto, reiteraron el pedido a conductores, transportistas y vecinos para respetar las indicaciones del personal en ruta y mantenerse informados por los canales oficiales.