El precio del mosto calienta la cosecha: el gobierno de San Juan dice que las bodegas pueden pagar más

La discusión por el precio del mosto vuelve a tensar la relación entre viñateros y bodegas en plena cosecha.

La cosecha de uvas en San Juan encontró a viñateros y bodegueros en un clima de fuerte tensión y como todos los años, con una pulseada por los precios. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, describió el escenario actual como “crítico” y con precios muy bajos, especialmente en el sector del mosto .

Los precios están en un piso complicado” dijo Fernández y agrego que la uva para elaborar mosto debe ubicarse en un valor más alto del que suena en el mercado: las bodegas están deslizando que pueden pagar 200 pesos el kilo de uva, los viñateros piden hasta 300, y en Producción establecieron una media en sintonía con el precio internacional de la tonelada de mosto: 260 pesos.

Esta será una semana caliente para este segmento: habrá reunión con la Cámara del Mosto en San Juan y el jueves está previsto que Fernández reciba a su par de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu. Su llegada oficial es para participar en una reunión del SENASA. Pero ambos ministros mantendrán reuniones con el sector vitivinícola intentando avanzar en el acuerdo interprovincial del mosto, que establece un porcentaje obligatorio de uvas a elaborar ese producto.

image El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, junto a su par mendocino, Vargas Arizu, el año pasado.

Los precios

Según explicó Fernández, este es un momento clásico de conflictividad dentro del mercado vitivinícola. “Cada una de las partes juega su partido: los que compran quieren comprar barato y los que venden quieren vender caro”, resumió. A ese contexto se suma que todavía no se conoce el pronóstico oficial de cosecha de Mendoza, que se dará a conocer entre esta tarde y el lunes, mientras que en San Juan la vendimia ya comenzó y en la provincia vecina arrancará con fuerza esta semana.

Al analizar los distintos segmentos, el funcionario señaló que la uva de pasa muestra el mejor valor este año y representa cerca de un tercio de la producción. Este año el viñatero está recibiendo entre 350 y 400 pesos por kilo, según la variedad. El año pasado les pagaron entre 330 y 340 pesos.

Distinta es la situación de las uvas comunes y las tintas, que calificó como “complicada”, y que concentran hoy la mayor preocupación del sector. Aunque aún no se define el precio final, se deslizan 200 pesos, lo mismo que el año pasado.

El valor del mosto

En cuanto al mosto, el ministro remarcó que el producto tiene buenas perspectivas de venta y que el mercado internacional no muestra una caída significativa de precios: la baja fue de apenas entre un 5% y un 6%. Sin embargo, cuestionó con dureza los valores que están ofreciendo actualmente las bodegas a los productores.

Hoy, las operaciones se están cerrando cerca de los 200 pesos por kilo de uva, lo que equivale a unos 14 centavos de dólar. Para Fernández, ese monto es insuficiente. “El precio ideal para esta temporada debería rondar los 18 centavos de dólar, que hoy serían unos 260 pesos”, afirmó. Como referencia, recordó que el año pasado se pagaron alrededor de 20 centavos de dólar.

Desde el sector productivo, el reclamo es aún mayor. La Mesa Vitícola le dijo al gobierno que está solicitando valores de entre 280 y 300 pesos.

En ese marco, la postura oficial es clara: el ministro sostiene que los industriales del mosto “pueden pagar más” y que se están “escondiendo” detrás del bajo precio del vino para justificar ofertas más bajas al viñatero.

Agenda intensa

El tema será eje de reuniones en las próximas horas. Hoy o mañana está previsto un encuentro entre las autoridades de Producción con la Cámara del Mosto, mientras que en paralelo se avanza en las conversaciones con Mendoza para definir el acuerdo interprovincial de este año.

La intención del Gobierno sanjuanino es que ese acuerdo fije un porcentaje bajo —menor al 20%— para obligar a la industria a competir por precio y mejorar los valores que se pagan por la uva.

Fernández aseguró que existe sintonía política y técnica con su par mendocino, el ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu. Ambos comparten la mirada sobre la situación del sector y coinciden en que los mosteros están en condiciones de pagar un mejor precio al productor.

Justamente el tema tendrá un nuevo capítulo en esta discusión esta semana: está prevista la visita del ministro mendocino a San Juan este jueves, cuando participará de una reunión regional con el SENASA. Pero se sabe que también mantendrá encuentros con las cámaras del sector para avanzar en las negociaciones.

Mientras tanto, el Ministerio de Producción de San Juan se ha venido reuniendo con los distintos actores del sector, entre ellos la Asociación de Viñateros Independientes, la Federación de Viñateros y la Mesa Vitícola, además de la participación activa del ministro en los encuentros de la COVIAR. Todo, en un contexto donde el precio del mosto volvió a encender la cosecha y a poner en el centro de la escena el ingreso del viñatero.