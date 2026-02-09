Murió un hombre adentro de su camioneta en plena vía pública en Rawson

Un dramático episodio se registró este lunes en Rawson , en plena vía pública , donde un hombre murió en el interior de su camioneta. Si bien la situación provocó revuelo entre vecinos y personas que atestiguaron el momento, fuentes del caso confirmaron que se trató de una muerte natural .

Aunque la identidad del fallecido no trascendió, fuentes allegadas al hecho que tuvo lugar en Mendoza y Perona indicaron que el caso no se judicializó puesto que se trató de una descompensación del conductor. Un médico de cabecera de quien perdió la vida extendió un certificado de defunción y el trámite en la Justicia se cerró.

No obstante, el desgraciado acontecimiento generó impactó entre aquellos que viven en las cercanías y circulaba por la zona. Testigos observaron cómo el hombre, cuya edad es desconocida, perdió el conocimiento al volante. Afortunadamente, dicha situación no derivó en un siniestro vial con mayores consecuencias.

En la escena se presentó personal policial y del servicio de emergencias. Sin embargo, nada pudieron hacer para salvarle la vida al conductor. El momento representó un gran despliegue de las autoridades que rodearon al vehículo en cuestión y prestaron asistencia.