lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esta tarde

El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura

Tras el acuerdo entre la Secretaría de Seguridad y la Liga Sanjuanina, el fútbol local se prepara para un cambio de era. Con el foco puesto en el próximo torneo, los estadios contarán con la compra de entradas digitales, controles biométricos y escaneo de DNI en los ingresos para aplicar el derecho de admisión de forma estricta. Un plan gradual en marcha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.44
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.43
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.43 (1)
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.41
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.46
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.45
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.44 (1)
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.43 (2)
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.42

Esta tarde, en el Anexo de la Legislatura Provincial, se llevó a cabo la firma del convenio entre la Liga Sanjuanina de Fútbol y la Secretaría de Seguridad, un paso clave para comenzar a implementar en la provincia el programa nacional Tribuna Segura, una herramienta que apunta directamente a erradicar la violencia en los estadios.

Lee además
joan laporta renuncio a la presidencia del barcelona fc
Estrategia

Joan Laporta renunció a la presidencia del Barcelona FC
river fue goleado y un ex delantero de gallardo le puso picante al momento
Sin pelos en la lengua

River fue goleado y un ex delantero de Gallardo le puso picante al momento
WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.43

El acuerdo fue encabezado por el presidente de la Liga Sanjuanina, Juan Valiente, y contó con la participación del secretario de Seguridad, Enrique Delgado, y del secretario de Deportes, Pablo Tabachnik. Con esta firma, la provincia adhiere así formalmente a un programa que ya funciona en otros puntos del país y que busca garantizar espectáculos deportivos más seguros.

"Es una herramienta más, pero muy importante, con la idea de seguir trabajando para sacar la violencia de las canchas", explicó Valiente durante la conferencia. El máximo dirigente de la Liga Sanjuanina remarcó que el foco está puesto en los violentos y no en el público en general, y destacó el trabajo conjunto que se realizará con la Policía de San Juan para aplicar el sistema de manera efectiva.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.45

El funcionamiento de Tribuna Segura se basa en un padrón nacional que reúne a las personas que no tienen autorizado el ingreso a los estadios. En los accesos, se escanea el código de barras del DNI y, de manera inmediata, el sistema detecta si la persona está habilitada o no para ingresar. Aquellos que resulten rechazados son individuos con antecedentes, sanciones vigentes, derecho de admisión o incluso pedidos de captura.

"Al programa hay que alimentarlo constantemente. De esta forma podemos identificarlos y aplicar el derecho de admisión para que no puedan entrar a ningún estadio ni a ningún evento que tenga este sistema", explicó Valiente, quien también señaló que muchas situaciones de violencia se originan en protagonistas del juego, un aspecto sobre el que también se trabaja para que se apliquen sanciones correspondientes.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.41

En cuanto a la implementación, desde la Liga aclararon que será progresiva y no estará limitada a una categoría en particular. "No tiene que ver si es Primera o el ascenso. La idea es empezar por los partidos de mayor concurrencia", indicaron.

El plan es comenzar a poner en marcha Tribuna Segura desde la primera fecha, con la intención de estrenarlo en el clásico de Ullum entre San Lorenzo-Villa Ibáñez, y a partir de allí evaluar su viabilidad para extenderlo a otros escenarios del fútbol sanjuanino.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 20.18.43 (1)

Con este convenio, San Juan da un paso importante en la lucha contra la violencia en el deporte, apostando a la prevención, el control y al trabajo articulado entre las instituciones para que las canchas vuelvan a ser un espacio para las familias y el disfrute del fútbol.

El video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura Tras el acuerdo entre la Secretaría de Seguridad y la Liga Sanjuanina, el fútbol local se prepara para un cambio de era. Con el foco puesto en el próximo torneo, los estadios contarán con la compra de entradas digitales, controles biométricos y escaneo de DNI en los ingresos para aplicar el derecho de admisión de forma estricta. Un plan gradual en marcha. El sistema permite identificar y excluir a personas con derecho de admisión, antecedentes o pedidos de captura, poniendo el foco en los violentos. El método consiste en el escaneo del código de barras del DNI en los accesos a las canchas, que se cruza con un padrón nacional de personas no habilitadas para ingresar a eventos deportivos. La implementación será progresiva y se iniciará desde la primera fecha, con la idea de comenzar en el clásico entre San Lorenzo de Ullum y Villa Ibáñez, priorizando los partidos de mayor concurrencia. Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan"
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

Luis Murúa recordó la final perdida en Pergamino: "Gracias Desamparados"

Manu Armoa jugará en el vóley de Emiratos Árabes: "Nuestro cliente está listo"

El clásico ullunero abrirá la primera fecha del fútbol sanjuanino: así se jugarán los dos primeros capítulos

El gesto de Messi con el hijo de un jugador rival que recorrió el mundo

Seattle Seahawks ganan el Super Bowl LX

Boca perdió ante Vélez por 2 a 1 y se privó de ser el puntero de la Zona A

Impactante show del medio tiempo en el Super Bowl 2026: Bad Bunny mostró el profundo espíritu latino

Huracán se quedó con el clásico contra San Lorenzo: el sanjuanino Ladstatter entró en el segundo tiempo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el gesto de messi con el hijo de un jugador rival que recorrio el mundo
Redes

El gesto de Messi con el hijo de un jugador rival que recorrió el mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

Te Puede Interesar

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan
Golpe al bolsillo

Por el acuerdo con Estados Unidos, la carne subió hasta un 10% y el asado ya cuesta casi $18.000 en San Juan

Por Guillermo Alamino
Chica, Giménez y Uñac. 
Análisis

El minuto a minuto de la postura del uñaquismo sobre la reforma de Ley de Glaciares

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE
EXCLUSIVO

Acueducto gate: aparecieron fotos que muestran juntos en el MotoGP al primo de Uñac con el ex Presidente de OSSE

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema
Postura

La Iglesia sanjuanina opinó sobre la baja de la edad de imputabilidad: "Meter presos a los jóvenes y a los adolescentes no resuelve el problema"

Esta es la imagen captada del incendio anterior.
Ataque incendiario

Otra vez lanzaron una bomba molotov y prendieron fuego a una casilla policial en Santa Lucía