El fútbol sanjuanino puso la firma al convenio de Tribuna Segura

Esta tarde, en el Anexo de la Legislatura Provincial, se llevó a cabo la firma del convenio entre la Liga Sanjuanina de Fútbol y la Secretaría de Seguridad, un paso clave para comenzar a implementar en la provincia el programa nacional Tribuna Segura, una herramienta que apunta directamente a erradicar la violencia en los estadios.

El acuerdo fue encabezado por el presidente de la Liga Sanjuanina, Juan Valiente, y contó con la participación del secretario de Seguridad, Enrique Delgado, y del secretario de Deportes, Pablo Tabachnik. Con esta firma, la provincia adhiere así formalmente a un programa que ya funciona en otros puntos del país y que busca garantizar espectáculos deportivos más seguros.

"Es una herramienta más, pero muy importante, con la idea de seguir trabajando para sacar la violencia de las canchas", explicó Valiente durante la conferencia. El máximo dirigente de la Liga Sanjuanina remarcó que el foco está puesto en los violentos y no en el público en general, y destacó el trabajo conjunto que se realizará con la Policía de San Juan para aplicar el sistema de manera efectiva.

El funcionamiento de Tribuna Segura se basa en un padrón nacional que reúne a las personas que no tienen autorizado el ingreso a los estadios. En los accesos, se escanea el código de barras del DNI y, de manera inmediata, el sistema detecta si la persona está habilitada o no para ingresar. Aquellos que resulten rechazados son individuos con antecedentes, sanciones vigentes, derecho de admisión o incluso pedidos de captura.

"Al programa hay que alimentarlo constantemente. De esta forma podemos identificarlos y aplicar el derecho de admisión para que no puedan entrar a ningún estadio ni a ningún evento que tenga este sistema", explicó Valiente, quien también señaló que muchas situaciones de violencia se originan en protagonistas del juego, un aspecto sobre el que también se trabaja para que se apliquen sanciones correspondientes.

En cuanto a la implementación, desde la Liga aclararon que será progresiva y no estará limitada a una categoría en particular. "No tiene que ver si es Primera o el ascenso. La idea es empezar por los partidos de mayor concurrencia", indicaron.

El plan es comenzar a poner en marcha Tribuna Segura desde la primera fecha, con la intención de estrenarlo en el clásico de Ullum entre San Lorenzo-Villa Ibáñez, y a partir de allí evaluar su viabilidad para extenderlo a otros escenarios del fútbol sanjuanino.

Con este convenio, San Juan da un paso importante en la lucha contra la violencia en el deporte, apostando a la prevención, el control y al trabajo articulado entre las instituciones para que las canchas vuelvan a ser un espacio para las familias y el disfrute del fútbol.

