lunes 9 de febrero 2026

Sin pelos en la lengua

River fue goleado y un ex delantero de Gallardo le puso picante al momento

El equipo Millonario perdió 4-1 de local frente a Tigre y se fue silbado por su gente. Un ex jugador usó las redes sociales para ¿tirarle un palito a los delanteros?

Por Redacción Tiempo de San Juan
marcelo-gallardo-river_862x485

Teófilo Gutiérrez suele estar afilado y no perdona. El experimentado delantero colombiano, que dejó un grato recuerdo en River, volvió a ser noticia por un particular posteo, considerado por muchos hinchas un palito directo para los delanteros que tiene Marcelo Gallardo.

Su presente lo encuentra con 40 años quemando sus últimos cartuchos en Junior de Barranquilla, aunque cada vez que tiene la oportunidad deja en claro que sigue de cerca al Millonario. Este lunes, cuando parecía haber amainado un poco la temperatura por la paliza 4-1 que le propinó Tigre en el Monumental el último sábado, Teo compartió una foto que echó más leña al fuego.

Sobre todo, por la pólvora mojada de los referentes de ataque. A través de sus historias de Instagram, subió una imagen en la que se lo ve celebrando un gol y dejó un contundente mensaje con el que sacó a relucir su chapa de artillero letal: “Parece fácil”.

image

El paso de Teo Gutiérrez en River:

Entre mediados de 2013 y 2015, el cafetero marcó 28 goles y repartió ocho asistencias en 70 partidos. Técnico, implacable y filoso frente a los micrófonos, no tardó en meterse a los hinchas millonarios en el bolsillo y se despidió con cinco títulos, entre ellos una Copa Libertadores, una Sudamericana y otra Recopa.

Los artilleros, todos sin chapa de delanteros:

Dos los hizo Juan Fernando Quintero ante Gimnasia, uno Gonzalo Montiel contra Barracas Central y el último Lautaro Rivero con Tigre.

Dejá tu comentario

