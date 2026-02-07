sábado 7 de febrero 2026

Liga Profesional

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

El equipo de Gallardo fue superado de principio a fin y cayó 4-1 en el Monumental. El Matador se subió a la cima y el Millonario se fue silbado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

El Monumental fue escenario de una noche negra para River Plate, que sufrió una histórica goleada 4-1 ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo nunca logró hacer pie, fue ampliamente superado y terminó retirándose bajo una lluvia de silbidos.

El Matador golpeó con contundencia y eficacia. Tiago Serrago, David Romero y Nacho Russo, este último en dos oportunidades, construyeron una victoria demoledora que dejó en evidencia las falencias del Millonario. River recién pudo descontar en el cierre a través de Lautaro Rivero, cuando el partido ya estaba definido.

Para colmo, el equipo de Núñez terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Fausto Vera, reflejo del desconcierto y la impotencia que se apoderaron del local durante gran parte de la noche.

La derrota no solo significó una goleada inesperada, sino también la pérdida del invicto en el torneo y del arco, un dato que profundiza el impacto del resultado. Del otro lado, el conjunto de Diego Dabove celebró una actuación perfecta que le permitió trepar a lo más alto de la zona y consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

Noticia en desarrollo.

