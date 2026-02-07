Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

El Monumental fue escenario de una noche negra para River Plate , que sufrió una histórica goleada 4-1 ante Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo nunca logró hacer pie, fue ampliamente superado y terminó retirándose bajo una lluvia de silbidos.

El Matador golpeó con contundencia y eficacia. Tiago Serrago , David Romero y Nacho Russo , este último en dos oportunidades, construyeron una victoria demoledora que dejó en evidencia las falencias del Millonario. River recién pudo descontar en el cierre a través de Lautaro Rivero , cuando el partido ya estaba definido.

Para colmo, el equipo de Núñez terminó el encuentro con diez jugadores por la expulsión de Fausto Vera, reflejo del desconcierto y la impotencia que se apoderaron del local durante gran parte de la noche.

La derrota no solo significó una goleada inesperada, sino también la pérdida del invicto en el torneo y del arco, un dato que profundiza el impacto del resultado. Del otro lado, el conjunto de Diego Dabove celebró una actuación perfecta que le permitió trepar a lo más alto de la zona y consolidarse como uno de los animadores del campeonato.

Noticia en desarrollo.