Vóley, Safari tras las Sierras y ciclismo: la apretada agenda deportiva de este fin de semana

Durante el fin de semana del viernes 06 al domingo 08 de febrero 2026, en San Juan habrá una variada oferta de eventos deportivos recreativos y/o competitivos. Todos ellos estarán a disposición para la participación y el disfrute de los sanjuaninos y las sanjuaninas.

A continuación, el resumen con la información de la agenda deportiva local para este receso semanal:

Vóley

Liga Federal de Vóley – San Juan 2026

Con apoyo del Gobierno de San Juan, la tercera división nacional arribó un año más a la provincia para disputar el torneo que reúne a jugadores y equipos de todo el país (1.000 atletas y casi 50 conjuntos); y otorgará dos ascensos por rama a la Liga Nacional de Vóley 2027. El torneo finalizará el jueves 12 de febrero, y se jugará en el estadio Aldo Cantoni y Velódromo Vicente Alejo Chancay, ambos con entrada libre y gratuita.

Liga Nacional de Vóley 2026

La segunda división nacional masculina cuenta con dos representantes sanjuaninos. Obras y Unión Vecinal de Trinidad están en competencia. Ambos forman parte de la Zona A: Obras marcha tercero con 13 puntos, UVT en el quinto lugar con 9 puntos, y el líder es Paraná Rowing con 17 unidades. Este fin de semana se disputará la sexta fecha de la primera ronda.

Obras: vs Paraná Rowing Club (sábado 07 a las 22 en el Cantoni); vs. Echague Paraná (domingo 08 a las 22 en el Cantoni).

UVT: vs. Echague Paraná (sábado 07 a las 21 en UVT); vs. Paraná Rowing Club (domingo 08 a las 19 en UVT).

Deporte motor

Safari tras las Sierras

La 33° edición de la reconocida competencia sanjuanina se disputará durante dos fines de semana consecutivos en el Departamento Valle Fértil. Motocicletas y cuatriciclos competirán entre el viernes 06 y domingo 08; automóviles lo harán entre el viernes 13 y domingo 15 del corriente mes. El evento contará con un gran trabajo en conjunto de diversas entidades, con el Gobierno provincial al frente como principal promotor.

Ciclismo

Vuelta a San Juan Máster 2026

La competencia en ruta más importante del calendario local para Libres y Máster comenzó el jueves 05 y concluirá el domingo 08 en Avenida Circunvalación. Hay más de 500 ciclistas participantes, provenientes de distintas provincias argentinas. El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de la provincia.

Información de etapas, con días, horarios y recorridos: https://sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-02-04/66113-vuelta-a-san-juan-master-2026-se-celebrara-del-jueves-05-al-domingo-08-de-febrero

Resultados principales de la primera etapa en Departamento San Martín: https://sisanjuan.gob.ar/23-deportes/2026-02-06/66131-ciclistas-de-todo-el-pais-iniciaron-la-vuelta-a-san-juan-master-2026

Federación Ciclista Sanjuanina

Este fin de semana continuará disputándose el campeonato sanjuanino 2025-2026. Tras el éxito de la Vuelta a San Juan, la siguiente carrera será el ‘Homenaje al Ciclista’. La cita será el domingo 08 en Santa Lucía con largada a las 16:30 desde Calle Colón y Tomás Edison. El circuito será por Colón, Av. Benavidez, Marcelo T. de Alvear, Balcarce, Roque Sáenz Peña, Dr. Ricardo Gutiérrez, Avenida Libertador Gral. San Martín y nuevamente Colón hasta línea de largada. El tramo serán cinco giros en total, con organización de Huracán Cicles Club.

Fútbol

Copa Rivadavia 2026

El campeonato organizado por Municipalidad de Rivadavia concluirá este fin de semana. La gran final entre Sportivo Rivadavia y Club Trinidad se disputará el domingo 08, desde las 18 horas, en el estadio de Sportivo Desamparados. Es la antesala al comienzo del Torneo Apertura 2026 de Liga Sanjuanina de Fútbol en Primera División, que iniciará el fin de semana largo de carnaval.