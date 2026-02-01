lunes 2 de febrero 2026

Torneo Apertura

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0

El Millonario, que venía de ganar los dos primeros, no pudo frente al Canalla y repartieron puntos en el Gigante de Arroyito, por la tercera jornada del certamen.

image

River y Rosario Central igualaron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. El equipo de Marcelo Gallardo tuvo la iniciativa en el primer tiempo, pero perdió el dominio en el complemento y se llevó un punto valioso tras las victorias iniciales a Barracas Central y Gimnasia.

El arquero Santiago Beltrán fue una de las figuras con varias atajadas para mantener su valla en cero ante el equipo de Jorge Almirón, que venía de perder con Belgrano como local y ganarle a Racing en Avellaneda.

El Millonario volverá a jugar este sábado desde las 20 ante Tigre en el Estadio Monumental por la cuarta jornada del torneo doméstico, mientras que el Canalla visitará el mismo día a partir de las 17 a Aldosivi en Mar del Plata.

