En el debut del Ruso Ascacibar, Boca le ganó a Newell's y se prende como escolta en la tabla

Boca logró dejar atrás la caída ante Estudiantes y volvió a sonreír en el Torneo Apertura 2026. En la tercera fecha de la Zona A, el Xeneize se impuso 2-0 frente a Newell’s en La Bombonera y se prende como escolta en la tabla.

El equipo dirigido por Hugo Úbeda tuvo una actuación sólida y sin sobresaltos, y encontró los goles en momentos claves. Lautaro Blanco abrió el marcador en el primer tiempo con un verdadero golazo que hizo estallar a los hinchas, mientras que Leandro Paredes selló la victoria desde los doce pasos, en un penal que generó polémica y que terminó siendo la frutilla del postre para el conjunto local.

El partido también dejó un condimento especial: los debuts de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero con la camiseta xeneize. El mediocampista, conocido como “Ruso”, mostró solidez en la mitad de la cancha, mientras que Romero aportó dinamismo en ataque, sumando argumentos al armado táctico de Úbeda.

Con esta victoria, Boca suma su segundo triunfo en tres presentaciones y empieza a consolidarse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A, dejando atrás el traspié frente a Estudiantes y reafirmando su objetivo de pelear hasta el final del torneo.

Así fue el gol de Blanco:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kuke_bj/status/2018096612665401443&partner=&hide_thread=false Golazo de Blanco, injustamente criticado por muchos acá.pic.twitter.com/PAUhP9zdjn — Kuke (@Kuke_bj) February 1, 2026

Paredes sentenció la historia con el 2-0: