lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Torneo Apertura

En el debut del Ruso Ascacibar, Boca le ganó a Newell's y se prende como escolta en la tabla

El Xeneize se impuso 2-0 frente a la Lepra en La Bombonera y sigue sumando en su grupo. Blanco abrió el marcador en primer tiempo y Paredes selló la historia desde los doce pasos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image
image

Boca logró dejar atrás la caída ante Estudiantes y volvió a sonreír en el Torneo Apertura 2026. En la tercera fecha de la Zona A, el Xeneize se impuso 2-0 frente a Newell’s en La Bombonera y se prende como escolta en la tabla.

Lee además
river y rosario central empataron en un tibio 0-0
Torneo Apertura

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0
la circunvalacion, copada por 130 mil almas: asi registro el drone de tiempo el final de la vuelta a san juan video
Video

La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan

El equipo dirigido por Hugo Úbeda tuvo una actuación sólida y sin sobresaltos, y encontró los goles en momentos claves. Lautaro Blanco abrió el marcador en el primer tiempo con un verdadero golazo que hizo estallar a los hinchas, mientras que Leandro Paredes selló la victoria desde los doce pasos, en un penal que generó polémica y que terminó siendo la frutilla del postre para el conjunto local.

El partido también dejó un condimento especial: los debuts de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero con la camiseta xeneize. El mediocampista, conocido como “Ruso”, mostró solidez en la mitad de la cancha, mientras que Romero aportó dinamismo en ataque, sumando argumentos al armado táctico de Úbeda.

Con esta victoria, Boca suma su segundo triunfo en tres presentaciones y empieza a consolidarse en la pelea por los primeros puestos de la Zona A, dejando atrás el traspié frente a Estudiantes y reafirmando su objetivo de pelear hasta el final del torneo.

Así fue el gol de Blanco:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kuke_bj/status/2018096612665401443&partner=&hide_thread=false

Paredes sentenció la historia con el 2-0:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tato_Aguilera/status/2018112935546040616&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Video: el Duende Verde, desde el palco y en modo hincha de Boca

Cristóbal, el rey de la Vuelta: el pibe del palo del triatlón que rompió un maleficio de 43 años

"Marito" Guevara, el todoterreno silencioso detrás del team santaluceño

Alegría, llanto desconsolado y una comunicación con su familia: así celebró el ganador de la Vuelta a San Juan

VAR, polémica y final de locos: Barracas Central rescató un empate ante Riestra

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

Tristeza en el rugby sanjuanino por el fallecimiento de un ex jugador

Sexto triunfo al hilo de UPCN: esta vez, venció a Boca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un chileno se bano de gloria en la circunvalacion y es el campeon de la vuelta a san juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan
Oficial

Actualización: las rutas intransitables y los caminos alternativos para circular por San Juan

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo
Datos del tiempo

¿A qué hora llegaría la lluvia al Gran San Juan? Qué dicen sobre el pronóstico para la tarde y la noche del domingo

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan
Se metió en la historia

Un chileno se bañó de gloria en la Circunvalación y es el campeón de la Vuelta a San Juan

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El fin de un noviazgo y la obsesión de un joven que acabó en un femicidio seguido de suicidio en Chimbas
Historias del Crimen

El fin de un noviazgo y la obsesión de un joven que acabó en un femicidio seguido de suicidio en Chimbas

Te Puede Interesar

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Por David Cortez Vega
La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan video
Video

La Circunvalación, copada por 130 mil almas: así registró el drone de Tiempo el final de la Vuelta a San Juan

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0
Torneo Apertura

River y Rosario Central empataron en un tibio 0-0

Cristóbal, el rey de la Vuelta: el pibe del palo del triatlón que rompió un maleficio de 43 años
Historia

Cristóbal, el rey de la Vuelta: el pibe del palo del triatlón que rompió un maleficio de 43 años