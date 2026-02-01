River busca su tercer triunfo al hilo ante el Rosario Central de Di María

River afrontará este domingo una prueba exigente en Rosario, cuando visite a Central por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo se jugará desde las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito y enfrentará a dos equipos que llegan con realidades positivas en la Zona B.

El conjunto rosarino, conducido por Jorge Almirón, ocupa el sexto lugar de la tabla, a tres puntos del líder. En las dos primeras jornadas convirtió tres goles y recibió la misma cantidad, y viene de conseguir una victoria importante frente a Racing por 2 a 1, resultado que fortaleció su arranque de temporada.

River, en tanto, atraviesa un inicio ideal bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El Millonario lidera la Zona B con puntaje perfecto, sin goles en contra y con tres tantos a favor. En su última presentación, superó con autoridad a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 y buscará extender su racha positiva en condición de visitante.

Hora, TV y árbitros

El encuentro se disputará este domingo 1 de febrero a las 21:30 y será transmitido por TNT Sports.

El árbitro principal será Facundo Tello, acompañado por Sebastián Rainieri y José Castelli como asistentes. César Ceballo será el cuarto árbitro, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR, con Jorge Nelson Sosa como asistente.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.