Torneo Apertura

River busca su tercer triunfo al hilo ante el Rosario Central de Di María

Tras sumar dos victorias consecutivas, el Millonario visitará el siempre complicado Gigante de Arroyito. El encuentro está programado para las 21:30 de este domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
River afrontará este domingo una prueba exigente en Rosario, cuando visite a Central por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El duelo se jugará desde las 21:30 en el estadio Gigante de Arroyito y enfrentará a dos equipos que llegan con realidades positivas en la Zona B.

El conjunto rosarino, conducido por Jorge Almirón, ocupa el sexto lugar de la tabla, a tres puntos del líder. En las dos primeras jornadas convirtió tres goles y recibió la misma cantidad, y viene de conseguir una victoria importante frente a Racing por 2 a 1, resultado que fortaleció su arranque de temporada.

River, en tanto, atraviesa un inicio ideal bajo la conducción de Marcelo Gallardo. El Millonario lidera la Zona B con puntaje perfecto, sin goles en contra y con tres tantos a favor. En su última presentación, superó con autoridad a Gimnasia de La Plata por 2 a 0 y buscará extender su racha positiva en condición de visitante.

Hora, TV y árbitros

El encuentro se disputará este domingo 1 de febrero a las 21:30 y será transmitido por TNT Sports.

El árbitro principal será Facundo Tello, acompañado por Sebastián Rainieri y José Castelli como asistentes. César Ceballo será el cuarto árbitro, mientras que Andrés Merlos estará a cargo del VAR, con Jorge Nelson Sosa como asistente.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

