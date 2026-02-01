Alcaraz, campeón del Australian Open tras vencer a Djokovic: es el más joven en conseguir los cuatro Grand Slam

Carlos Alcaraz escribió este domingo una página dorada en la historia del tenis mundial. En la final del Australian Open, el español venció a Novak Djokovic por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 y se consagró campeón en Melbourne por primera vez, completando así el póker de títulos de Grand Slam.
El triunfo no solo significó un nuevo trofeo para el tenista nacido en Murcia, sino también un récord histórico: con 22 años y 272 días, se convirtió en el jugador más joven en conquistar los cuatro majors. De este modo, superó la marca que ostentaba Rafael Nadal, quien había alcanzado ese logro con más de 24 años y estuvo presente en el estadio australiano.
La final se extendió por algo más de tres horas y mostró la capacidad de reacción de Alcaraz, que supo revertir un comienzo complicado ante un Djokovic firme en el primer set. A partir del segundo parcial, el español impuso su ritmo, dominó los intercambios y encontró los golpes decisivos para inclinar el partido a su favor.
Para el serbio, la derrota significó perder la oportunidad de convertirse en el máximo ganador de títulos de Grand Slam en soledad. Con 24 coronas, continúa compartiendo el récord histórico con Margaret Court.
El duelo también reavivó la rivalidad entre ambos: Alcaraz pasó a liderar el historial de finales ante Djokovic por 3 a 2, mientras que el registro total de enfrentamientos quedó equilibrado, con cinco triunfos para cada uno.