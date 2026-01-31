domingo 1 de febrero 2026

Videonota

La historia de amor detrás de la boda de la curandera más famosa de Chimbas

A los 52 años se casó con el hombre que conoció hace dos décadas. Siempre soñó con pasar por el altar y pudo cumplirlo gracias a la solidaridad de amigos y familiares. Hoy, sueña con el regalo de casamiento que más necesita.

Por María Agostina Montaño
boda Natacha

Natacha quería algo sencillito: un vestido marrón que no le saliera muy caro. Una amiga del novio le prestó los zapatos y la casa del Barrio Conjunto 13, en Chimbas, se convirtió en el lugar donde los recién casados recibieron a familiares y amigos en una boda comunitaria que se volvió viral en San Juan.

“El vestido me costó 20 mil pesos”, reconoce Natacha con el entusiasmo de esa amiga que te cuenta que aprovechó una buena oferta. Todo en la boda de Natacha (52) y José Luis (65) se concretó con mucho amor. “Una amiga de él también le dio los zapatos y todos trajeron cosas a la canasta”, explicó la mujer, conocida como la curandera más famosa de Chimbas.

WhatsApp Image 2026-01-31 at 17.26.37 (3)

Así, con lo que amigos y familiares llevaron para compartir, el vestido, el traje y muchas ganas de celebrar, unas 130 personas llegaron a la vivienda de la manzana A del Conjunto 13 y se armó un fiestón. “Tuvimos que salir a alquilar mesas y sillas para más gente”, recordó Natacha.

El vestido me costó 20 mil pesos El vestido me costó 20 mil pesos

En ese barrio, donde vive desde hace ocho años, y en zonas aledañas, es muy conocida por sus dones de curandera, algo que reconoce que heredó de su madre. “Es un don, pero yo siempre aclaro que hago el bien, no el mal”, aseveró.

WhatsApp Image 2026-01-31 at 17.26.37 (4)

Natacha se ocupa siempre de dejar en claro que ayuda a la gente para que le vaya bien. No le ofende el mote de curandera y se especializa en sanar niños empachados o con “ojeadura”.

José Luis, en cambio, es un poco más tímido, pero acompaña a Natacha desde hace veinte años. “Yo me casé para estar bien con ella, para acompañarnos. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas si ya no soy un muchacho joven?”, afirmó el novio.

Tuvimos que salir a alquilar mesas y sillas para más gente Tuvimos que salir a alquilar mesas y sillas para más gente

A José Luis, Natacha lo conoció gracias a su hermano, “el Chuschín”, un entrañable personaje sanjuanino conocido en la provincia porque se subía a vender a los colectivos. Ofrecía alguna que otra lapicera, estampitas y, de yapa, un show de stand up mientras el 6 iba “a la chapa” por Avenida Libertador. Fue justamente él quien unió a Natacha y a José Luis.

“Yo lo conocí hace 20 años y tuvimos un romance, pero por circunstancias de la vida nos separamos”, relató Natacha.

Hace cuatro años, sin embargo, una amiga volvió a aparecer en la vida de la curandera con una sorpresa. “Voy con alguien que te quiere ver”, le dijo. Era José Luis y desde ese día no se separaron más.

Yo me casé para estar bien con ella, para acompañarnos. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas si ya no soy un muchacho joven? Yo me casé para estar bien con ella, para acompañarnos. ¿Para qué vamos a andar dando vueltas si ya no soy un muchacho joven?

“Para nuestro aniversario, que fue el 25 de agosto, él me dijo si nos queríamos casar”, reveló la chimbera, quien reconoció que en ese momento no lo tomó en serio porque “había tomado de más”. Al día siguiente volvió a preguntarle si era verdad lo del casamiento y José Luis le confirmó que sí. Finalmente, este 23 de enero, para el cumpleaños de ella, se celebró la boda.

View this post on Instagram

El regalo de bodas soñado

Natacha y José Luis no viven solos. En la misma vivienda del Conjunto 13 reside José, otro de sus hermanos, quien tiene ceguera y se moviliza en silla de ruedas luego de quebrarse la cadera al salir del baño. Natacha, además, padece artrosis y es la encargada de lavar la ropa de toda la familia, una tarea que se le dificulta cada vez más.

“Yo quiero un lavarropas de paleta y un secarropas, con eso ya estoy para lavar la ropa”, dijo a Tiempo de San Juan.

Quienes deseen colaborar para que los recién casados puedan cumplir ese sueño pueden hacerlo a través del alias: natacha.chimba.

