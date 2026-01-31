sábado 31 de enero 2026

Impactante

La reconocida exboxeadora sanjuanina Cecilia Román sufrió una descarga eléctrica en Pocito

El peligroso episodio ocurrió en el interior de Villa Elisa. Un policía la encontró tirada en el piso e inconsciente. Un poste de luz le habría provocado la descarga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cecilia Román

Cecilia Román

En los últimos minutos ha salido a luz que la reconocida exboxeadora sanjuanina, María Cecilia Román, sufrió una descarga eléctrica en el interior de Villa Elisa en Pocito. Un policía la encontró tirada en la vereda e inconsciente.

Foto Policía
Caucete

Encuentran huesos humanos en Marayes: los trabajos de extracción están demorados por las inclemencias del tiempo
una policia asistio a una madre en su parto
Hermosa noticia

Una policía asistió a una madre en su parto

Según el parte policial, el efectivo se estaba yendo a trabajar cuando a las 22:20 horas vio a la mujer tendida en el piso. La reanimó y la mujer volvió a tomar conciencia. Le consultó si se acordaba de algo y Román le expresó que había tocado el poste de luz y que sufrió la descarga.

Este impactante momento que tuvo a la campeona mundial como protagonista ocurrió por calle Ombú, en la numeración 7058 Sur, expresaron fuentes policiales. El momento fue muy grave porque la boxeadora estaba acompañada de su hija, menor que fue a buscar ayuda tras el episodio.

Desde la Policía dijeron que la boxeadora fue trasladada en movilidad particular al Hospital de Pocito y estaba consciente.

Las medidas tomadas por personal de UFI Delitos Especiales fueron dar aviso a Naturgy como al municipio de Pocito para que resguarden la zona y sea arreglada lo más rápido posible.

