Un camión volcó en la Ruta 141 y hay largas filas de vehículos

En medio del temporal que afecta a la provincia de San Juan, un camión volcó en la Ruta Nacional 141, generando importantes demoras y largas filas de vehículos que intentaban circular por el lugar.

Caso Aráoz Denunciaron que amenazaron de muerte a los amiguitos del niño ahogado en el Benavidez

Susto total Un camión se incrustó contra una casa en Caucete: hubo grandes destrozos

El siniestro vial ocurrió sobre la traza que conecta San Juan con Valle Fértil y la provincia de Córdoba, en el tramo comprendido entre las localidades de Marayes y Bermejo. Como consecuencia del vuelco, las autoridades debieron restringir y demorar el tránsito para garantizar la seguridad de los conductores.

image

Según informaron fuentes oficiales, la acumulación de vehículos es considerable, con personas que permanecen detenidas desde hace varias horas a la espera de poder continuar su viaje.

Desde Vialidad Nacional advirtieron además sobre un complejo escenario en la Ruta Nacional 141, que abarca el corredor Caucete – Difunta Correa – Gauchito Gil – Marayes – Chepes (límite con La Rioja). En la zona se registran bajadas de creciente, con posibles banquinas descalzadas, erosiones y sectores inestables, principalmente en el área de Marayes.

A este cuadro se suman reportes de fuertes tormentas, con episodios de granizo, intensas ráfagas de viento e incluso fenómenos similares a tornados, lo que agrava las condiciones de circulación.

Personal de la Policía de San Juan y de Vialidad Nacional se encuentra patrullando la zona, asistiendo a los conductores y evaluando el estado de la ruta.