Qué pasó con el hombre encontrado en total estado de abandono en Santa Lucía y la incertidumbre sobre quiénes podrían cuidarlo

La situación del hombre hallado en estado de abandono en una casa de Villa 12 de Octubre, en Santa Lucía , tuvo novedades en las últimas horas tras la intervención de organismos provinciales y del sistema de salud.

Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el caso fue abordado de manera conjunta por equipos técnicos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, y el Ministerio de Salud. Como resultado del operativo, el adulto fue trasladado e internado en el Hospital Dr. José Giordano de Albardón, donde permanece bajo atención médica para lograr su estabilización.

En relación con su situación familiar, las mismas fuentes señalaron que existen medidas judiciales vigentes contra un familiar directo, quien en principio podría hacerse cargo de su cuidado. Sin embargo, la definición sobre esa responsabilidad aún se encuentra sujeta a resoluciones judiciales.

El caso salió a la luz el miércoles por la tarde, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre la delicada situación en la vivienda. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 5ª constataron que el hombre presentaba signos de deshidratación y desnutrición, recostado en un futón y con evidentes signos de falta de cuidado.

En el lugar se hizo presente personal médico, que le suministró suero y realizó una primera evaluación. Sin embargo, no se habría concretado el traslado inmediato del hombre, debido a que la situación fue considerada como un caso de índole social, lo que motivó la intervención de otras áreas del Estado.

Tras realizar averiguaciones, los efectivos dieron con un familiar directo del hombre, quien habría sido notificado de la situación, aunque no habría asumido inicialmente su responsabilidad.