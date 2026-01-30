viernes 30 de enero 2026

Conmovedor caso

Qué pasó con el hombre encontrado en total estado de abandono en Santa Lucía y la incertidumbre sobre quiénes podrían cuidarlo

Según expresaron, fue asistido por organismos provinciales y permanece internado para su estabilización. Rige la preocupación por su entorno más cercano. El último miércoles, el sujeto fue hallado desnutrido y deshidratado, recostado en un futón y con evidentes signos de falta de cuidado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vecinos ayudar a limpiar la casa del hombre, en Villa 12 de Octubre.



Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono
detuvieron en pocito a un hombre denunciado por abusar a dos ninas
Justicia

Detuvieron en Pocito a un hombre denunciado por abusar a dos niñas

Según indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, el caso fue abordado de manera conjunta por equipos técnicos del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas para Personas Mayores, y el Ministerio de Salud. Como resultado del operativo, el adulto fue trasladado e internado en el Hospital Dr. José Giordano de Albardón, donde permanece bajo atención médica para lograr su estabilización.

En relación con su situación familiar, las mismas fuentes señalaron que existen medidas judiciales vigentes contra un familiar directo, quien en principio podría hacerse cargo de su cuidado. Sin embargo, la definición sobre esa responsabilidad aún se encuentra sujeta a resoluciones judiciales.

image

El caso salió a la luz el miércoles por la tarde, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre la delicada situación en la vivienda. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría 5ª constataron que el hombre presentaba signos de deshidratación y desnutrición, recostado en un futón y con evidentes signos de falta de cuidado.

En el lugar se hizo presente personal médico, que le suministró suero y realizó una primera evaluación. Sin embargo, no se habría concretado el traslado inmediato del hombre, debido a que la situación fue considerada como un caso de índole social, lo que motivó la intervención de otras áreas del Estado.

Tras realizar averiguaciones, los efectivos dieron con un familiar directo del hombre, quien habría sido notificado de la situación, aunque no habría asumido inicialmente su responsabilidad.

