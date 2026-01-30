Develan que los gobiernos de Argentina y Estados Unidos negocian un acuerdo para que la gestión de Trump deporte inmigrantes al país

Las relaciones entre Argentina y Estados Unidos sumaron un nuevo capítulo con la revelación de negociaciones. Según indicaron, ambos gobiernos buscan concretar un acuerdo migratorio que permitiría a la administración de Donald Trump deportar a inmigrantes de otras nacionalidades hacia territorio argentino.

La información fue difundida por The New York Times, que citó a fuentes vinculadas a las conversaciones y documentos del gobierno estadounidense. Según el diario, las tratativas se encuentran en una etapa avanzada, aunque todavía no fueron confirmadas oficialmente por la Casa Rosada.

El eventual pacto se inscribe en la política migratoria impulsada por Trump desde su regreso al poder, marcada por un endurecimiento de controles y un amplio plan de deportaciones. De acuerdo al medio norteamericano, las negociaciones se desarrollaron bajo estricta reserva y fueron detalladas por funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.

En Argentina, el tema también fue abordado por La Nación, que reveló que hubo contactos previos entre autoridades de ambos países. Según el diario, desde la Casa Rosada reconocieron que la subsecretaría de Defensa de Estados Unidos realizó consultas al Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, aunque sin que se concretara un acuerdo formal.

De acuerdo a lo informado por La Nación, una de las principales preocupaciones en ese momento fue el impacto social y político que podría generar la llegada de migrantes detenidos de otras nacionalidades, en un contexto diferente al de países que ya aceptaron acuerdos similares.

Desde la embajada estadounidense en Buenos Aires evitaron dar precisiones sobre el tema. “No tenemos comentarios sobre los detalles de nuestras comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos”, señalaron a La Nación. En la misma línea se expresó el Departamento de Estado, que ratificó que la política migratoria es una prioridad para la administración Trump, pero sin brindar detalles sobre negociaciones en curso.

Según The New York Times, el acuerdo permitiría que Argentina reciba a personas detenidas en Estados Unidos tras ingresar de manera ilegal, con la posibilidad de que luego sean trasladadas a sus países de origen. El diario también indicó que la propuesta habría sido impulsada por Washington y que se maneja con hermetismo.

Los documentos citados por el medio estadounidense señalan que el subsecretario de Política Exterior argentino, Juan Manuel Navarro, presentó una propuesta a comienzos de este mes, y que el canciller Pablo Quirno habría manifestado su compromiso de avanzar en la firma del acuerdo. Desde la Cancillería, sin embargo, evitaron pronunciarse sobre el tema, según publicó La Nación.

El contexto de estas negociaciones coincide con un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. Días atrás, el Gobierno informó un aumento significativo de inadmisiones y expulsiones en pasos fronterizos. Según datos oficiales, entre diciembre y enero casi 5000 personas no pudieron ingresar al país o fueron expulsadas, cifra atribuida al refuerzo de controles en aeropuertos, puertos y fronteras.

Para la Casa Blanca, este tipo de acuerdos cumple un doble objetivo: acelerar deportaciones y enviar una señal disuasoria a quienes intentan cruzar ilegalmente la frontera estadounidense. The New York Times señaló que la estrategia también permite expulsar migrantes a países que aceptan recibirlos, incluso cuando resulta difícil deportarlos directamente a sus naciones de origen.

El diario recordó que Estados Unidos ya concretó deportaciones de migrantes hacia países como Costa Rica, El Salvador y Panamá, en el marco de acuerdos similares. Aunque estas políticas han sido cuestionadas judicialmente, los tribunales estadounidenses permitieron su continuidad.

Según datos analizados por The New York Times, durante el último año Estados Unidos deportó a unas 230.000 personas detenidas dentro del país y a otras 270.000 en la frontera, además de unas 40.000 que optaron por la autodeportación. Si bien la cifra no alcanzó la meta de un millón de expulsiones anunciada por Trump, supera el total registrado durante los cuatro años de la administración de Joe Biden.