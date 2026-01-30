¡Atención! Cierran el paso a Chile por Mendoza, en medio del alerta por fuerte temporal

Cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, en la previa del fin de semana. (Foto de archivo)

Las autoridades nacionales dispusieron el cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor debido a las adversas condiciones climáticas que afectan la alta montaña y al impacto del fuerte temporal que se registra en el Gran Mendoza.

Según se informó oficialmente, desde las 22 de este viernes se interrumpió la circulación en ambos sentidos en los sectores de Uspallata y Guardia Vieja para todo tipo de vehículos. En tanto, a partir de las 0 de este sábado se ordenó el cierre total del túnel internacional durante toda la jornada.

La medida se adoptó tras los informes meteorológicos que alertan sobre intensas precipitaciones en la cordillera, con riesgo de desprendimientos, caída de material y complicaciones en la Ruta Nacional 7, lo que impide garantizar condiciones seguras para el tránsito.

En paralelo, un fuerte temporal afecta a distintos puntos del área metropolitana de Mendoza, con calles inundadas, acequias desbordadas y caída de árboles. Las zonas más complicadas se registran en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras y Maipú, donde trabajan equipos de Defensa Civil y personal municipal para atender las emergencias.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los viajeros consultar el estado del Paso Cristo Redentor a través de los canales oficiales antes de emprender viaje y evitar desplazamientos mientras continúen las condiciones meteorológicas adversas.