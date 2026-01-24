Amanecidos, re manijas y sin entradas: la aventura de los hinchas de Unión en Mendoza

Hay pasiones que la razón no entiende y lo que se vive en las inmediaciones del Hostel de los Andes es la prueba fiel. Mientras el plantel de Unión de Villa Krause terminaba sus mates y compartía un desayuno cargado de buena onda, afuera empezaron a aparecer ellos: los hinchas azules. Amanecidos, con el cansancio transformado en adrenalina pura y una "manija" que no les cabe en el pecho, un grupo de fanáticos del Azul desembarcó en Mendoza para decir presente en la semifinal de vuelta del Regional Amateur.