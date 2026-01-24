Amanecidos, re manijas y sin entradas: la aventura de los hinchas de Unión en Mendoza

Hay pasiones que la razón no entiende y lo que se vive en las inmediaciones del Hostel de los Andes es la prueba fiel. Mientras el plantel de Unión de Villa Krause terminaba sus mates y compartía un desayuno cargado de buena onda, afuera empezaron a aparecer ellos: los hinchas azules. Amanecidos, con el cansancio transformado en adrenalina pura y una "manija" que no les cabe en el pecho, un grupo de fanáticos del Azul desembarcó en Mendoza para decir presente en la semifinal de vuelta del Regional Amateur.
sábado 24 de enero 2026