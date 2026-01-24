sábado 24 de enero 2026

Regional Amateur

Amanecidos, re manijas y sin entradas: la aventura de los hinchas de Unión en Mendoza

Un grupo de fanáticos del Azul desafió la prohibición de público visitante y llegó a la vecina provincia para alentar en la semifinal ante FADEP. Pasaron la mañana en la puerta de la concentración junto al plantel, que partió temprano rumbo a la cancha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
779dfad0-6ceb-4301-9d3b-2738661c11c0

Hay pasiones que la razón no entiende y lo que se vive en las inmediaciones del Hostel de los Andes es la prueba fiel. Mientras el plantel de Unión de Villa Krause terminaba sus mates y compartía un desayuno cargado de buena onda, afuera empezaron a aparecer ellos: los hinchas azules. Amanecidos, con el cansancio transformado en adrenalina pura y una "manija" que no les cabe en el pecho, un grupo de fanáticos del Azul desembarcó en Mendoza para decir presente en la semifinal de vuelta del Regional Amateur.

Lo que hace más increíble esta movida es el contexto: el duelo ante FADEP se juega estrictamente sin público visitante. Pero al hincha de Rawson no le importó. Sin entrada en mano y sabiendo que las puertas del estadio les estarán cerradas, hicieron el viaje igual para "hacer el aguante" desde la vereda, cerca de sus ídolos.

39da22c6-6e0d-427c-99c7-b564d271418d
dd0cc639-2811-4792-8102-8e4596bf2ba0
