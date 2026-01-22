Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño

Mientras intentan dilucidar quiénes y qué organización narco estaba detrás del cargamento de 64 kilos de cocaína que no llegaron a Mendoza y fueron descubiertos en Rawson, la causa ya tiene a los dos primeros imputados. Se trata de dos changarines del Mercado Concentrador de Frutas y Hortalizas que ayudaron a pasar los cajones de banana —donde iba oculta la droga— del camión en el que viajaba originalmente a otro vehículo de carga sanjuanino. En paralelo, la Justicia Federal busca intensamente al camionero norteño que transportaba la mercadería con los estupefacientes y que actualmente se encuentra prófugo.

El fiscal federal Francisco Maldonado imputó en primer término a un tal Pizarro Millán, estibador del mercado de Rawson, quien entregó de manera voluntaria 12 kilos de cocaína que, según su versión, le fueron dados por el camionero ahora buscado. El juez Leopoldo Rago Gallo le dictó la prisión preventiva, aunque dispuso que cumpla la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario, señalaron fuentes judiciales.

image

El segundo sospechoso es Roberto Daniel Castro Rojas, otro changarín del mismo predio comercial, que cuenta con una condena previa por infracción a la ley de drogas en Mendoza. En su domicilio de Rawson, los investigadores hallaron 33 kilos de cocaína. Fue detenido el miércoles por la noche y habría declarado que guardó esa droga por pedido del transportista que venía desde Orán con el cargamento de bananas.

El caso comenzó a tomar forma a partir de un hecho fortuito. El viernes último, el camionero norteño llegó hasta el límite interprovincial con Mendoza con la carga de frutas, pero no pudo cruzar porque le faltaba documentación obligatoria para el transporte de productos refrigerados. Esa situación lo obligó a regresar a San Juan y buscar un lugar para trasbordar la mercadería, maniobra que terminó siendo clave para que se destapara el tráfico de estupefacientes.

image

El trasbordo se realizó primero en un depósito de Rawson y luego en el Mercado Concentrador. Allí, el comportamiento del chofer despertó sospechas cuando dejó un bulto dentro de la cabina del camión sanjuanino que continuaría el viaje y se retiró sin mayores explicaciones. El transportista local advirtió que algo no cerraba, dio aviso a su patrón y alertaron a la Policía. Cuando los investigadores revisaron ese paquete encontraron los primeros ladrillos de cocaína, lo que desencadenó una serie de procedimientos y allanamientos.

image

Con el avance de la investigación, las entregas voluntarias y los operativos posteriores, la cantidad total de droga secuestrada ascendió a 64 kilos, convirtiéndose en el segundo decomiso de cocaína más importante que se recuerde en San Juan. La Justicia Federal ahora concentra sus esfuerzos en dar con el principal sospechoso: el camionero prófugo, oriundo de Jujuy, que circulaba en un camión Volkswagen modelo 2015, con patente radicada en Corrientes. El juez Rago Gallo ordenó su captura a nivel nacional y el secuestro del vehículo, mientras el fiscal Maldonado intenta identificar a los responsables finales de la carga y desbaratar la organización narco detrás del envío.