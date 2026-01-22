"El Gordo Tutuca" irá al penal durante seis meses por múltiples robos

El Tribunal de Garantías de San Juan confirmó este jueves la condena a seis meses de prisión efectiva para Facundo Martin Zalazar, conocido como “El Gordo Tutuca”, tras aceptar un acuerdo de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal por tres hechos de robo.

Según se detalló en la audiencia, los delitos ocurrieron entre diciembre de 2025 y enero de este año. En el primer hecho se sustrajo una bicicleta, en el segundo una motocicleta y en el tercero un teléfono celular. Todos los robos involucraron violencia sobre las víctimas.

Durante el proceso, el fiscal del caso expuso los elementos de prueba, que incluyeron denuncias, testimonios policiales y actas de inspección ocular. El imputado, asistido por su defensa oficial, reconoció los hechos y aceptó la calificación legal presentada por el Ministerio Público.

El tribunal también declaró la reincidencia del condenado, considerando sus antecedentes previos con penas de prisión efectivas. Asimismo, se ordenó que Zalazar cumpla la sentencia en el Servicio Penitenciario Provincial y quede bajo el seguimiento del Patronato de Presos, Condenados y Liberados durante el tiempo que dure su condena.