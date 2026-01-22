Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país

Las tendencia de consumo de los sanjuaninos, en términos de viajes de vacaciones, han cambiado drásticamente en los últimos dos años y, ahora, son más las familias que eligen acortar sus viajes a la Costa Argentina . Así lo confirmó a Tiempo de San Juan, Ariel Giménez, presidente de la Cámara de Turismo de San Juan.

Según Giménez, mientras que los paquetes para vacacionar 10 o 20 días en las playas de nuestro país cada vez se venden menos, aumentan las solicitudes para viajar nada más que una semana. Para el empresario turístico, sin embargo, esto no se debe a la crisis económica y afirmó que para él lo que sucede es que la gente "cada vez dosifica más sus días de vacaciones a lo largo del año". Es decir, se toman descansos más cortos, pero más veces al año.

Así las cosas, mientras que en la temporada de verano 2025, en su agencia de viajes salían 3 colectivos por semana hacia destinos como Mar del Plata, en 2026 ese número se redujo a 1 por semana.

Giménez, también destacó que otro de los factores que hace que la Costa Argentina sea cada vez menos elegida, se debe a que las familias prefieren otros destinos como Chile y Brasil, aunque de Chile no tiene datos certeros ya que los sanjuaninos deciden viajar de forma particular y no usando los servicios de agencias de viaje.

En cuanto a Brasil, Giménez aseguró que es uno de los más solicitados porque es un destino mucho más barato que la Costa Argentina y porque si el paquete se compraba con anticipación (en junio o julio) se podía conseguir, con aéreos incluídos, a 1200 dólares.

Hay que tener en cuenta que con la eliminación del Programa Pre-Viaje, que devolvía a los turistas hasta un 50% de lo gastado viajando por el interior del país, también se acabaron las 12 cuotas sin interés en los paquetes de vacaciones por Argentina, por lo que se terminó así el incentivo para que las familias eligan el interior del país para vacacionar. Brasil, se vuelve cada vez más tentador para los sanjuaninos si además tenemos en cuenta que se eliminaron los impuestos para compras en el exterior con tarjetas de crédito, volviendo este destino turístico cada vez más apetecible.