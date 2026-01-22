jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Apoyo estudiantil

Becas Progresar 2026: todo lo que tenés que saber para acceder y cobrar

El programa sigue vigente y brinda apoyo mensual a estudiantes que cumplan con requisitos de edad, estudios y situación económica. La inscripción será online y el refuerzo del 20% de 2025 ya se paga a quienes cumplieron con las condiciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El programa Becas Progresar 2026 continúa vigente y está destinado a acompañar a los jóvenes en sus estudios, desde la educación obligatoria hasta niveles superiores y formación profesional, siempre que cumplan con criterios académicos, de edad y económicos.

Lee además
los sanjuaninos acortan cada vez mas sus vacaciones y eligen destinos fuera del pais
Tendencia

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país
el dolar toco su valor mas bajo en dos meses y se afianza la calma cambiaria
Calma en el mercado

El dólar tocó su valor más bajo en dos meses y se afianza la calma cambiaria

Uno de los requisitos fundamentales es que el ingreso total del grupo familiar no supere el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), condición indispensable para mantener la beca durante todo el año.

Las principales líneas del programa son:

  • Progresar Superior: para estudiantes universitarios o terciarios, de 17 a 24 años al inicio de la carrera. Este límite se extiende hasta los 30 años si cursan una carrera avanzada y no tiene tope para quienes estudian enfermería. Es obligatorio haber terminado el nivel medio sin materias pendientes y registrar avance académico.

  • Progresar Trabajo: orientada a formación y capacitación laboral, para personas de 18 a 24 años, ampliable hasta 40 años si no cuentan con empleo formal.

  • Otras líneas: incluyen Progresar Obligatorio, para quienes buscan completar la primaria o secundaria, con requisitos de edad y asistencia escolar.

Para verificar si cobrás la beca, se debe ingresar al sitio Mi Anses con CUIL y clave de seguridad social, en la sección “Mis Cobros”, donde figuran las fechas y los montos asignados.

Aunque la inscripción para algunas líneas aún no está habilitada, se estima que el período principal se abrirá entre el 1 de marzo y el 30 de abril. La inscripción podrá realizarse de manera online o desde la app Progresar+, sin necesidad de acudir a oficinas.

Además, Anses ya está pagando en enero un monto adicional correspondiente al 20% retenido del beneficio de 2025, a quienes cumplieron con todas las condiciones académicas. Según la línea y convocatoria, este refuerzo puede llegar a aproximadamente $63.000.

Seguí leyendo

Crisis vitivinícola: una bodega clave de San Juan quedó al borde del colapso financiero

Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

Las acciones y los bonos argentinos vuelven a subir con el respaldo del alza de Wall Street

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

Un famoso magnate ofreció más de $978.000.000.000 para comprar un supermercado con sede en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

Lo que San Juan gana, y lo que arriesga, con el acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El hotel Del Bono Park permanece cerrado desde el 12 y hasta el 25 de enero para realizar obras y concentrar su operación en el Del Bono Central, en medio de una fuerte caída de la demanda en la ciudad.
Ocupación mínima y costos en alza

Cerró dos semanas el hotel Del Bono Park y dejó al descubierto la crisis de la hotelería capitalina

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas para el Gran San Juan y alrededores.
Importante

Emiten un nuevo alerta por tormentas en la provincia: esta vez afecta al Gran San Juan y alrededores

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan video
Alivio

Aparecieron los cuatro hermanitos que habían desaparecido en San Juan

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan video
En Santa Lucía

Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan

Te Puede Interesar

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país
Tendencia

Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país

Por Redacción Tiempo de San Juan
Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño
Hallazgo

Son dos los detenidos en San Juan por los 64 kilos de cocaína y buscan al camionero norteño

El Gordo Tutuca irá al penal durante seis meses por múltiples robos
Condena

"El Gordo Tutuca" irá al penal durante seis meses por múltiples robos

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia
Clima

¡Se largó!: fuertes chaparrones se registraron en toda la provincia

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos
Tras el revuelo

Por qué delito acusarían a los padres de los niños buscados y el motivo por el que perdieron la custodia de sus hijos