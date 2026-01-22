Becas Progresar 2026: todo lo que tenés que saber para acceder y cobrar

El programa Becas Progresar 2026 continúa vigente y está destinado a acompañar a los jóvenes en sus estudios, desde la educación obligatoria hasta niveles superiores y formación profesional, siempre que cumplan con criterios académicos, de edad y económicos.

Calma en el mercado El dólar tocó su valor más bajo en dos meses y se afianza la calma cambiaria

Tendencia Los sanjuaninos acortan cada vez más sus vacaciones y eligen destinos fuera del país

Uno de los requisitos fundamentales es que el ingreso total del grupo familiar no supere el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) , condición indispensable para mantener la beca durante todo el año.

Las principales líneas del programa son:

Progresar Superior: para estudiantes universitarios o terciarios, de 17 a 24 años al inicio de la carrera. Este límite se extiende hasta los 30 años si cursan una carrera avanzada y no tiene tope para quienes estudian enfermería. Es obligatorio haber terminado el nivel medio sin materias pendientes y registrar avance académico.

Progresar Trabajo: orientada a formación y capacitación laboral, para personas de 18 a 24 años, ampliable hasta 40 años si no cuentan con empleo formal.

Otras líneas: incluyen Progresar Obligatorio, para quienes buscan completar la primaria o secundaria, con requisitos de edad y asistencia escolar.

Para verificar si cobrás la beca, se debe ingresar al sitio Mi Anses con CUIL y clave de seguridad social, en la sección “Mis Cobros”, donde figuran las fechas y los montos asignados.

Aunque la inscripción para algunas líneas aún no está habilitada, se estima que el período principal se abrirá entre el 1 de marzo y el 30 de abril. La inscripción podrá realizarse de manera online o desde la app Progresar+, sin necesidad de acudir a oficinas.

Además, Anses ya está pagando en enero un monto adicional correspondiente al 20% retenido del beneficio de 2025, a quienes cumplieron con todas las condiciones académicas. Según la línea y convocatoria, este refuerzo puede llegar a aproximadamente $63.000.