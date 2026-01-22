jueves 22 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

El personal policial descubrió que el vehículo que se encontraba en el lugar presentaba una maniobra ilícita de adulteración en la numeración del motor y el chasis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.

Un taller mecánico del departamento Albardón fue clausurado y un automóvil fue secuestrado tras un operativo policial que permitió detectar irregularidades administrativas y la presencia de un rodado con numeración adulterada. El procedimiento se realizó en el marco de los controles preventivos que lleva adelante la Policía de San Juan para combatir delitos vinculados al parque automotor.

Lee además
¿que paso? un auto termino dentro de una populosa plaza de capital
Comisaría 5ª

¿Qué pasó? Un auto terminó dentro de una populosa plaza de Capital
desperto la joven sanjuanina que protagonizo un vuelco en 25 de mayo: que se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Leyes Especiales y de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, quienes actuaron de manera coordinada en un establecimiento mecánico local.

Durante la inspección administrativa, los efectivos constataron que el taller no contaba con la documentación habilitante exigida para su funcionamiento. Ante esta irregularidad y en cumplimiento de la normativa vigente, se dispuso la clausura inmediata del lugar.

En paralelo, personal especializado de la Sección Sustracción de Automotores realizó la revisión técnica de los vehículos presentes en el taller. En ese contexto, identificaron un automóvil Volkswagen Voyage, color verde, que presentaba una maniobra ilícita: los números de motor y chasis se encontraban desbastados, lo que constituye una adulteración.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la UFI Genérica, desde donde se impartieron directivas para el secuestro del vehículo, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Robaron un auto con una bebé de tres meses dentro

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Coincidencias que se repiten: las estafas con múltiples denunciantes que colapsan a la justicia sanjuanina

Una anciana fue golpeada y asaltada de madrugada en su casa en Pocito

Un joven salió de su casa por cuatro horas y le sustrajeron dinero y electrodomésticos

Defensa al Consumidor se mete de lleno en el escándalo de Branka Motors por más de un centenar de denunciantes

Entró a un kiosco, se robó un pack de cigarrillos y la dueña lo escrachó: "¡Atorrante!"

Estaba disfrutando del verano en Caucete y encontró a un ladrón "con las manos en la masa"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una anciana fue golpeada y asaltada de madrugada en su casa en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas
Frente a la Plaza San Cayetano

Identificaron al hombre que murió tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas
Dolor en las redes

Conmoción por el hombre que murió mientras trabajaba en una casa en Chimbas

Una de las dos plantas de la textil Vicunha en San Juan hoy trabaja con una actividad inferior al 50%, en medio de la caída del consumo y el avance de las importaciones.
Actividad en caída

La textil líder del jean en San Juan, en tensión: menos actividad, menos empleo y más importaciones

Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso magnate ofreció más de $978.000.000.000 para comprar un supermercado con sede en San Juan

Te Puede Interesar

Belén Heredia, la joven sanjuanina que creó un sistema para limpiar suelos contaminados utilizando plantas.
Innovación

Una joven sanjuanina creó un sistema que permite descontaminar tierra y agua con plantas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Coincidencias que se repiten: las estafas con múltiples denunciantes que colapsan a la justicia sanjuanina
Branka Motors gate

Coincidencias que se repiten: las estafas con múltiples denunciantes que colapsan a la justicia sanjuanina

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una anciana fue golpeada y asaltada de madrugada en su casa en Pocito

La semana comienza en San Juan con calor, viento y probabilidad de tormentas, según el anuncio del Servicio Meteorológico Nacional.
Clima

Jueves caluroso y con nubosidad variable en San Juan

Defensa al Consumidor se mete de lleno en el escándalo de Branka Motors por más de un centenar de denunciantes
Bajo la lupa

Defensa al Consumidor se mete de lleno en el escándalo de Branka Motors por más de un centenar de denunciantes