Clausuraron un taller mecánico sanjuanino y secuestraron un auto

Clausuraron un taller en Albardón y secuestraron un auto con las medidas de seguridad adulteradas.

Un taller mecánico del departamento Albardón fue clausurado y un automóvil fue secuestrado tras un operativo policial que permitió detectar irregularidades administrativas y la presencia de un rodado con numeración adulterada. El procedimiento se realizó en el marco de los controles preventivos que lleva adelante la Policía de San Juan para combatir delitos vinculados al parque automotor.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección Leyes Especiales y de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5, quienes actuaron de manera coordinada en un establecimiento mecánico local.

Durante la inspección administrativa, los efectivos constataron que el taller no contaba con la documentación habilitante exigida para su funcionamiento. Ante esta irregularidad y en cumplimiento de la normativa vigente, se dispuso la clausura inmediata del lugar.

En paralelo, personal especializado de la Sección Sustracción de Automotores realizó la revisión técnica de los vehículos presentes en el taller. En ese contexto, identificaron un automóvil Volkswagen Voyage, color verde, que presentaba una maniobra ilícita: los números de motor y chasis se encontraban desbastados, lo que constituye una adulteración.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la UFI Genérica, desde donde se impartieron directivas para el secuestro del vehículo, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.