En Mar del Plata

Robaron un auto con una bebé de tres meses dentro

Luego de que el caso fuera denunciado a las autoridades, se activó un operativo para dar con la menor de edad. Su padre había dejado el auto en marcha para comprar en un almacén de la zona

Por Redacción Tiempo de San Juan
El desesperante episodio del auto robado con un bebé dentro ocurrió en Mar del Plata.

Un hombre vivió una pesadilla este miércoles en Mar del Plata luego de que denunciara que se habían llevado a su bebé de tres meses durante el robo de su auto. La pequeña se había quedado en el interior del vehículo, cuando un delincuente tomó posesión de él.

El episodio ocurrió cerca de las 16:00 horas en la zona de Belgrano y Olazábal, cuando un desconocido sustrajo un Ford Focus que había quedado en marcha frente a un almacén del barrio San Juan. En ese momento, el padre de la pequeña se encontraba en el interior del local.

Pese a descubrir que la menor se encontraba dentro del rodado, el asaltante huyó acelerando por la calle Olazábal. La denuncia ingresó rápidamente al 911 y el hombre, en estado de shock, alertó a las autoridades sobre la presencia de su hija pequeña dentro del auto robado.

Según la información publicada por el medio marplatense 0223, el operativo de búsqueda finalizó minutos después, cuando las autoridades hallaron el vehículo abandonado cerca de las calles Tierra del Fuego y Rodríguez Peña, en el barrio Centenario. Asimismo, confirmaron que el personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) asistió a la menor, que se encontraba ilesa, hasta el reencuentro con su familia.

Una mujer logró evitar que se llevaran a sus hijos durante el violento robo de su auto

A finales de 2025, un caso de similares características fue reportado en la ciudad de Córdoba. La víctima fue una mujer de 28 años, que protagonizó una violenta secuencia durante un robo. Aunque el delincuente se llevó su automóvil, estuvo a punto de llevarse a sus hijos.

El brutal asalto ocurrió la mañana del domingo 29 de diciembre, cuando la joven detuvo su vehículo en una calle del barrio Argüello. El incidente ocurrió alrededor de las 10:12 horas en la avenida Recta Martinolli al 6200.

Según datos recopilados por El Doce.tv, los testigos de la escena relataron haberla visto detenerse, con la intención de cambiarle la remera a uno de sus pequeños y, en ese instante, fue abordada y amenazada con un arma por un delincuente que le exigió que la entrega del coche. “Dame el auto, o te cago matando”, habría pronunciado el agresor, según los relatos testimoniales.

Pese al momento de desesperación, la mujer logró sacar a sus hijos del auto segundos antes de que el ladrón se escapara con el vehículo. De hecho, aseguraron que el asaltante se apoderó del Honda Civic gris y aceleró, mientras la madre retiraba de la sillita a su hijo menor.

Luego de que el hecho fuera denunciado, los investigadores abrieron una causa caratulada como robo calificado. Asimismo, confirmaron que la pesquisa quedó bajo la responsabilidad de la Justicia de la provincia de Córdoba.

Por su parte, la Policía provincial montó controles en las inmediaciones y distribuyó el alerta a todas las unidades en servicio. De la misma manera, el personal especializado inició la recolección de pruebas y el seguimiento del vehículo, debido a que había surgido la sospecha de que el automóvil robado podía haber sido utilizado en otros delitos en otras zonas de la ciudad.

Fue así que, horas más tarde, las autoridades confirmaron que habían recuperado el automóvil robado. Según la información publicada por La Voz del Interior, el rodado fue encontrado en la calle Gerardo Gritti al 6500, en barrio Hermana Sierra.

El hallazgo fue posible gracias a un llamado recibido por la línea de emergencias del 911, que había alertado sobre la presencia de unos hombres sospechosos. Asimismo, indicaron que el grupo se encontraba desarmando el vehículo, con la presunta intención de comercializar las piezas extraídas.

FUENTE: Infobae

