jueves 15 de enero 2026

Repercusión

Video: estalló la bronca tras la suspensión del Festival de Jesús María por el temporal en Córdoba

La organización debió cancelar la jornada del martes por el fuerte temporal que azotó a la provincia. La decisión desató el enojo de cientos de asistentes, cuyas reacciones quedaron registradas en videos que se viralizaron en redes. La fecha se reprogramó para el 19 de enero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María vivió una noche cargada de tensión y malestar luego de que la organización confirmara la suspensión de la jornada del martes 13 debido a las intensas tormentas que afectaron a gran parte de Córdoba.

Las condiciones climáticas, que incluyeron lluvias persistentes, caída de granizo y la crecida de arroyos, obligaron a tomar la decisión por estrictas razones de seguridad. Tras evaluar el estado del predio y los reportes meteorológicos, el anuncio oficial llegó entrada la noche.

Sin embargo, la medida generó un fuerte disgusto entre quienes ya se encontraban en el lugar. En redes sociales comenzaron a circular videos que condensan la frustración del público. En uno de los más compartidos, una joven, entre lágrimas, lamentó: “50 mil pesos tirados a la basura. ¿Ustedes piensan que yo tengo todos los días ese dinero?”.

Otro testimonio reflejó la incertidumbre por la falta de definiciones inmediatas sobre devoluciones y cambios de fecha: “Uno trabaja muy duro para juntar esa plata, ¿y ahora quién me la devuelve?”, cuestionó una espectadora, visibilizando un reclamo que se multiplicó entre quienes habían invertido en entradas, traslados y alojamiento.

La organización informó que la jornada suspendida se reprogramó para el lunes 19 de enero, fecha en la que actuarán Sergio Galleguillo y La LBC junto a Eugenia Quevedo, además de la presentación prevista de Damián Córdoba.

Artistas como Juan Fuentes también expresaron su pesar por lo ocurrido, destacando el impacto no solo en el público sino también en trabajadores, técnicos y feriantes que dependen del desarrollo del festival. Por su parte, Eugenia Quevedo utilizó sus redes para brindar detalles sobre la reprogramación y las alternativas para quienes no puedan asistir al nuevo día.

Con la bronca viralizada y la expectativa puesta en la continuidad del festival, Jesús María atraviesa uno de sus capítulos más tensos en plena edición 2026.

