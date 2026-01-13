martes 13 de enero 2026

Colaboración

El gesto solidario de María Becerra para las brigadas voluntarias que combaten los incendios en la Patagonia

Gracias a la difusión de la cantante, se recaudaron fondos que permitieron equipar a cuatro brigadas autoconvocadas en la primera línea de combate contra los incendios. Generadores, motobombas, ropa de trabajo y alimentos fueron algunos de los recursos adquiridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la emergencia que atraviesa la Comarca Andina por los incendios forestales, la solidaridad volvió a hacerse sentir con fuerza. Gracias a la difusión de la cantante María Becerra y la organización de la influencer Palta Vida Vegana, se logró reunir una suma de dinero clave que permitió equipar a cuatro brigadas autoconvocadas, que hoy están en primera línea combatiendo las llamas. La ayuda llegó justo en un momento crítico, cuando la falta de recursos podía complicar aún más el trabajo en terreno.

La colecta se manejó con transparencia absoluta: desde sus redes, Palta Vida Vegana detalló cada compra realizada con los fondos recaudados, transformando la solidaridad en equipamiento concreto. Entre el 10 y el 12 de enero, las compras incluyeron todo lo necesario para reforzar la capacidad operativa de las brigadas: generador eléctrico, antena Starlink para conectividad, ropa y herramientas de trabajo, lanzas, motobombas, mangas de agua, acoples, linternas, mochilas forestales y combustible. Solo en estos tres días, la inversión superó los 10,8 millones de pesos, sin contar las donaciones directas a Bomberos Voluntarios, refugios de animales y familias afectadas.

El impacto fue inmediato: las brigadas pudieron mejorar su comunicación, montar bases operativas, contar con ropa adecuada y disponer de los recursos hidráulicos necesarios para combatir el fuego. Además, se apoyaron cocinas comunitarias que elaboran viandas para brigadistas y vecinos afectados, asegurando que la ayuda llegara más allá de la primera línea.

El trabajo conjunto de la visibilidad de María Becerra y la organización de Palta Vida Vegana mostró cómo la solidaridad puede convertirse en acción efectiva. Mientras los incendios continúan, estas iniciativas permitieron fortalecer recursos, sostener el esfuerzo de quienes combaten las llamas y brindar asistencia inmediata a la comunidad, demostrando que la unión y la organización marcan la diferencia en situaciones extremas.

