El estremecedor cuadro que pintó María Becerra, a un mes de perder su embarazo

El cuadro de María Becerra, a un mes de perder su embarazo

La imagen, que pronto se viralizó, representa de manera visual el dolor vivido tras su reciente pérdida. En el posteo, la artista explicó que comenzó el cuadro hace unas semanas, pero no ha logrado finalizarlo: "Cada vez que intento seguir trabajando en él, me invade la tristeza y no puedo continuar", confesó con honestidad.