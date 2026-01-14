miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dolor

Tragedia en una colonia de vacaciones: un niño murió luego de ahogarse con uvas

El trágico hecho ocurrió en un jardín maternal de Yerba Buena, Tucumán, donde funcionaba una colonia de vacaciones. El niño fue asistido y trasladado a un hospital, pero murió tras un paro cardiorrespiratorio. La Justicia investiga responsabilidades.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un trágico episodio ocurrido en la provincia de Tucumán generó profunda conmoción en las últimas horas. Un nene de dos años falleció este martes en un jardín maternal donde funcionaba una colonia de vacaciones, tras atragantarse mientras comía uvas. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades penales.

Lee además
una grua de construccion cayo sobre un tren de pasajeros en tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos
Tragedia

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos
las 4 muertes por siniestros viales en san juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con mas fallecidos
Lamentable estadística

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

El hecho se registró alrededor de las 10:15, en un establecimiento ubicado sobre calle Berutti al 800, en la localidad de Yerba Buena. Según informaron fuentes oficiales, el pequeño sufrió un atragantamiento y fue asistido de inmediato por docentes y responsables del lugar, quienes le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) segun informó Crónica.

De forma paralela, se dio aviso al servicio de emergencias médicas, que trasladó al menor en ambulancia hasta el Hospital Municipal Ramón Carrillo. Al llegar, el niño fue recibido por el equipo de guardia, que continuó con las tareas de reanimación.

Pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento del menor como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. “Es un niño de dos años que falleció por atragantamiento con una uva. Entró en paro y, pese a las maniobras de reanimación realizadas durante 48 minutos, falleció”, explicó Flavia Mole, directora del hospital.

La causa quedó en manos de la fiscal María del Carmen Reuter, quien ordenó un operativo tanto en el jardín maternal como en el centro de salud. La funcionaria estuvo acompañada por la investigadora Sylvina Ojeda, la psicóloga Silvia Morales, además de personal del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Desde la Fiscalía informaron que se procedió al secuestro de documentación y de registros de cámaras de seguridad del establecimiento, con el objetivo de determinar si contaba con la habilitación correspondiente y reconstruir con precisión cómo se desarrolló el trágico hecho. Además, se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Caucete: la moto habría invadido el carril contrario al momento del impacto

Tragedia en la peregrinación al Gauchito Gil: un hombre murió atragantado con un caramelo

Tragedia en un geriátrico: dos muertos y 37 heridos tras un incendio devastador

Tragedia en Misiones: tres nenas de 7 años murieron ahogadas en una laguna

Una maestra argentina quedó entre las 10 mejores del mundo y compite por un millón de dólares: de qué provincia es

Las llamas siguen arrasando Chubut: declararon el estado de catástrofe y emergencia en Epuyén

Allanaron una carnicería acusada de vender carne de gato

El gesto solidario de María Becerra para las brigadas voluntarias que combaten los incendios en la Patagonia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Gloria Cisneros es la maestra argentina que se encuentra entre los 10 mejores del mundo
Reconocimiento internacional

Una maestra argentina quedó entre las 10 mejores del mundo y compite por un millón de dólares: de qué provincia es

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Te Puede Interesar

Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Por Carla Acosta
San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV
Obra clave

San Juan da un paso clave en su red eléctrica: llegaron los postes para la nueva línea de 132 kV

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos
Importante

Confirmaron la fecha de pago del bono de $120.000 para empleados públicos

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano
Tiempo de verano en SJ

Cuesta del Viento, la joya turística de Iglesia: deportes, naturaleza y adrenalina para disfrutar en verano

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000