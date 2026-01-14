Tragedia en una colonia de vacaciones: un niño murió luego de ahogarse con uvas

Un trágico episodio ocurrido en la provincia de Tucumán generó profunda conmoción en las últimas horas. Un nene de dos años falleció este martes en un jardín maternal donde funcionaba una colonia de vacaciones , tras atragantarse mientras comía uvas. La Justicia investiga las circunstancias del hecho y eventuales responsabilidades penales.

Lamentable estadística Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos

Tragedia Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos

El hecho se registró alrededor de las 10:15 , en un establecimiento ubicado sobre calle Berutti al 800 , en la localidad de Yerba Buena . Según informaron fuentes oficiales, el pequeño sufrió un atragantamiento y fue asistido de inmediato por docentes y responsables del lugar, quienes le practicaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) segun informó Crónica.

De forma paralela, se dio aviso al servicio de emergencias médicas, que trasladó al menor en ambulancia hasta el Hospital Municipal Ramón Carrillo. Al llegar, el niño fue recibido por el equipo de guardia, que continuó con las tareas de reanimación.

Pese a los esfuerzos realizados durante varios minutos, los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento del menor como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. “Es un niño de dos años que falleció por atragantamiento con una uva. Entró en paro y, pese a las maniobras de reanimación realizadas durante 48 minutos, falleció”, explicó Flavia Mole, directora del hospital.

La causa quedó en manos de la fiscal María del Carmen Reuter, quien ordenó un operativo tanto en el jardín maternal como en el centro de salud. La funcionaria estuvo acompañada por la investigadora Sylvina Ojeda, la psicóloga Silvia Morales, además de personal del Equipo de Contención y Acompañamiento a la Víctima (ECAV) y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Desde la Fiscalía informaron que se procedió al secuestro de documentación y de registros de cámaras de seguridad del establecimiento, con el objetivo de determinar si contaba con la habilitación correspondiente y reconstruir con precisión cómo se desarrolló el trágico hecho. Además, se aguardan los resultados de la autopsia para avanzar en la investigación.