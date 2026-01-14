miércoles 14 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Enorme actuación

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna sumaron otro podio en el Rally Dakar

El binomio integrado por el salteño y el navegante sanjuanino volvió a meterse entre los tres mejores, esta vez en la etapa 10. Finalizaron a 3m22s del ganador del tramo, el neerlandés Paul Spierings, y alcanzaron su cuarto podio en la categoría Challenger.

Por Redacción Tiempo de San Juan
589232604_18551560282021826_3344136937592635237_n

La dupla conformada por Kevin Benavides y el navegante sanjuanino Sisterna sigue firme en su paso por el Rally Dakar 2026, donde volvió a destacarse al sumar un nuevo podio en la exigente categoría Challenger. Este miércoles, el binomio alcanzó la tercera posición en la etapa 10, disputada entre el campamento refugio y Bisha, consolidando una edición altamente positiva.

Lee además
tras el parate, upcn vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la lva en moron
Vóley

Tras el parate, UPCN vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la LVA en Morón
Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Benavides y Sisterna completaron el especial a 3 minutos y 22 segundos del vencedor de la jornada, el neerlandés Paul Spierings, quien marcó el ritmo desde el inicio y se quedó con el mejor tiempo del día. Para el equipo sudamericano, este resultado representa su cuarto podio en la categoría, una muestra clara de la adaptación progresiva y del rendimiento sostenido que vienen logrando en su primera experiencia juntos dentro de esta divisional.

El trabajo de la dupla también les permitió sostenerse entre los mejores de la clasificación acumulada. De manera provisoria, se ubicaban en el décimo puesto de la general, a la espera de las confirmaciones oficiales por parte de la organización. Con varias etapas aún en el horizonte, el objetivo pasa por seguir sumando desempeño, regularidad y experiencia en el rally más desafiante del mundo.

En su primera participación como binomio, Benavides y el sanjuanino Sisterna ya demostraron que pueden pelear bien arriba. Y este nuevo podio vuelve a dejarlos exactamente donde quieren estar: en la conversación de los protagonistas.

Seguí leyendo

Se abrieron las inscripciones para la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan

La cargada agenda que tendrá San Martín en febrero: su visita al Chaca, debut en casa y el compromiso copero

Abrieron las inscripciones para la Etapa Participativa de la Vuelta a San Juan: cómo hacer

La radiografía de Fadep, el equipo joven y serio de Sebastián Torrico que jugará con Unión por el pase a la final del Regional

"Los grandes encienden envidias": la frase que usó Desamparados para arrancar con ilusión la pretemporada

En honor a Miguel Ángel Russo, Boca-Millonarios jugarán un amistoso: a qué hora y las formaciones

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuación en la etapa maratón

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño
La sorpresa

Benjamín, el chico del casco que emociona a Jesús María: la historia del santaluceño que vive su gran sueño

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000
Mercado inmobiliario

Las cinco casas que se venden en San Juan a más de $1.000.000.000

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Cosecha de pistachos en Irán, el segundo productor mundial. El país está convulsionado por peleas internas y abre oportunidades a exportaciones sanjuaninas. 
Conflicto en Medio Oriente

El "oro verde" sanjuanino ante la crisis en Irán: ¿hay oportunidades para el pistacho local?

Te Puede Interesar

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta
Judicial

La Justicia pidió traer a San Juan al mendocino acusado de balear a un hombre en Sarmiento: los cargos que enfrenta

Por Juan Ortiz
La uva Superior, sin semilla y de maduración temprana, alcanzó valores cercanos a los $1.000 por kilo y se posiciona como la excepción positiva de la temporada en San Juan.
Buenas noticias

La uva que rompe la racha en San Juan: la variedad Superior "levanta cabeza" con precios récord

Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado
Judicial

Interna en la barra de San Martín: un imputado intentó sacarse la pulsera electrónica y quedó más complicado

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta
Conflicto

Arde Chimbas: Daniela Rodríguez vetó el presupuesto votado por el Concejo y hubo respuesta

Safari tras las Sierras.
Oficial

Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias