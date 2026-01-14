Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna sumaron otro podio en el Rally Dakar

La dupla conformada por Kevin Benavides y el navegante sanjuanino Sisterna sigue firme en su paso por el Rally Dakar 2026, donde volvió a destacarse al sumar un nuevo podio en la exigente categoría Challenger. Este miércoles, el binomio alcanzó la tercera posición en la etapa 10, disputada entre el campamento refugio y Bisha, consolidando una edición altamente positiva.

Oficial Se terminó la disputa: APIVA organizará el Safari tras las Sierras y hay fechas confirmadas para las competencias

Vóley Tras el parate, UPCN vuelve a la cancha y abre la segunda rueda de la LVA en Morón

Benavides y Sisterna completaron el especial a 3 minutos y 22 segundos del vencedor de la jornada, el neerlandés Paul Spierings, quien marcó el ritmo desde el inicio y se quedó con el mejor tiempo del día. Para el equipo sudamericano, este resultado representa su cuarto podio en la categoría, una muestra clara de la adaptación progresiva y del rendimiento sostenido que vienen logrando en su primera experiencia juntos dentro de esta divisional.

El trabajo de la dupla también les permitió sostenerse entre los mejores de la clasificación acumulada. De manera provisoria, se ubicaban en el décimo puesto de la general, a la espera de las confirmaciones oficiales por parte de la organización. Con varias etapas aún en el horizonte, el objetivo pasa por seguir sumando desempeño, regularidad y experiencia en el rally más desafiante del mundo.

En su primera participación como binomio, Benavides y el sanjuanino Sisterna ya demostraron que pueden pelear bien arriba. Y este nuevo podio vuelve a dejarlos exactamente donde quieren estar: en la conversación de los protagonistas.