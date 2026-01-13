martes 13 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo el detalle

En honor a Miguel Ángel Russo, Boca-Millonarios jugarán un amistoso: a qué hora y las formaciones

Este encuentro será el primer cruce del año para el equipo que dirige Claudio Úbeda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En vísperas del Torneo Apertura, Boca vuelve al ruedo este miércoles en el marco de un amistoso internacional contra Millonarios, que se denominará bajo el rótulo "Copa Miguel Ángel Russo" a modo de homenaje al ex entrenador Xeneize. Desde las 19, una Bombonera colmada de público (podrán asistir no socios) será el escenario de la primera prueba del año para el equipo de Claudio Úbeda. A continuación, enterate todos los datos del partido.

Lee además
ante la salida de advincula, weigandt podria tener una chance en boca
Bomba

Ante la salida de Advíncula, Weigandt podría tener una chance en Boca
Marino Hinestroza será nuevo jugador de Boca Juinors.
Refuerzo

Marino Hinestroza será jugador de Boca: Atlético Nacional aceptó la oferta xeneize

Luego de un puñado de semanas de pretemporada en la que se priorizó el aspecto físico en Boca Predio, el cuadro de la Ribera buscará ganar ritmo futbolístico ante el equipo colombiano, en el primero de los dos partidos preparatorios (el domingo jugará contra Olimpia) que tiene estipulado previo al debut contra Deportivo Riestra.

Sin Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia a disposición por molestias físicas en el andar de la semana, que les impidieron realizar la práctica de fútbol, todos los caminos conducen a que Úbeda pondrá en cancha un equipo con sorpresas.

El cuerpo técnico de Boca desarmaría el tradicional 4-4-2 que había utilizado en el cierre del Clausura y apostaría por un 4-3-3 bien marcado: un solo nueve de referencia, extremos bien abiertos y un mediocampo con mucha asociación y dinámica. ¿Las novedades? Ander Herrera y Kevin Zenón se ganaron el lugar como titulares.

Por su parte, Millonarios llegará a La Bombonera con más rodaje, pero también con mayor desgaste, dado que el domingo pasado perdió contra River por la mínima en un amistoso que se desarrolló en Montevideo, Uruguay.

Identificados con Russo, otro club donde el DT hizo historia consagrándose campeón y se ganó el cariño de los hinchas, los Millos ahora se cruzarán con Boca ni más menos que en su estadio para completar una pretemporada de cruces ante los grandes de Argentina.

La probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

La probable formación de Millonarios

Ante la cercanía del último partido con River, no hay indicios del once. Se confirmará sobre la hora.

Los datos de Boca vs. Millonarios, por un amistoso internacional

Hora: 19.

TV: Disney +.

Estadio: La Bombonera.

Seguí leyendo

El Deportivo Alavés vuelve a la carga por una figura de Boca

"Los grandes encienden envidias": la frase que usó Desamparados para arrancar con ilusión la pretemporada

Video: así es el duro entrenamiento de Colapinto de cara al 2026

Kevin Benavides y el sanjuanino Sisterna no aflojan: tercer podio y gran actuación en la etapa maratón

Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

Alpine confirmó que Jack Doohan deja la escudería tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Chiqui Tapia, de vacaciones en Mar del Plata y despreocupado sobre las denuncias a la AFA: "No le doy bola"

Dolor por la muerte de Fabián Zagaglia, un sensei histórico de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los juveniles y la reserva de san martin seguiran compitiendo en primera division: ¿se bajan otra vez del torneo local?
Oficial

Los juveniles y la Reserva de San Martín seguirán compitiendo en Primera División: ¿se bajan otra vez del torneo local?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración
Siniestro vial

Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco
Imágenes

Así quedó el auto en el que viajaba la sanjuanina que quedó grave tras un vuelco

El local de Siciliano, en frente de Tribunales, ya desocupado.
Comercio

Un restaurante sanjuanino cerró un local céntrico: "Somos autocríticos"

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Qué hacer si encontrás una serpiente en San Juan.
Datos útiles

Qué tenés que hacer si encontrás una serpiente en San Juan, durante los meses de calor

Te Puede Interesar

El Río Las Tumanas en todo su esplendor, es la estrella de Valle Fértil en el verano 2026.
Tiempo de verano en SJ

El río más cálido y cristalino, cactus y un paisaje de ensueño en la entrada a Valle Fértil

Por Daiana Kaziura
El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco
En 25 de Mayo

El caso Evelyn Esquivel, con más dudas que certezas: las versiones de la familia y los datos clave que no conocen sobre el vuelco

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años
Oficial

El Indec informó que la inflación de 2025 es la más baja en los últimos ocho años

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación
EXCLUSIVO

Acueducto gate: por primera vez, un documento acredita la conexión del primo de Uñac con la firma que ganó la licitación

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos
Lamentable estadística

Las 4 muertes por siniestros viales en San Juan: las rutas como escenarios de tragedia y el departamento con más fallecidos