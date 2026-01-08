Ante la salida de Advíncula, Weigandt podría tener una chance en Boca

La salida inesperada de Luis Advíncula, quien rescindió prematuramente su contrato, alteró por completo el mapa del lateral derecho en Boca y habilitó un escenario que hace apenas semanas parecía improbable. En ese contexto, Marcelo Weigandt pasó de estar fuera de los planes a aparecer como una alternativa real para el nuevo ciclo, luego de su regreso al club tras el préstamo en Inter Miami.

El defensor de 25 años, que hoy se entrena a contraturno junto a otros futbolistas que volvieron de cesiones, empezó a ser evaluado por el cuerpo técnico ante la escasez de variantes naturales en el puesto. Si bien aún no existe una decisión definitiva, la posibilidad de incorporarlo al plantel profesional para competir durante una temporada que tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores 2026 ya está sobre la mesa.

La situación se da en un momento particular: Advíncula, referente del vestuario y dueño del carril derecho durante varios años, había perdido protagonismo en el último tiempo. Su salida dejó un vacío que ahora obliga a recalcular internamente. En ese nuevo mapa, Weigandt podría encontrar la oportunidad que no estaba prevista en los planes iniciales.

Mientras tanto, la competencia interna actual muestra a Juan Barinaga como el dueño del puesto, tras un sólido segundo semestre de 2025 bajo la conducción de Miguel Ángel Russo primero y de Claudio Úbeda después. Detrás aparece Lucas Blondel, quien negociaba su salida a Argentinos Juniors por la falta de minutos, pero que por ahora seguirá en el club tras la desvinculación del peruano.

A ese grupo se sumará en los próximos días Dylan Gorosito, uno de los juveniles destacados del Mundial Sub-20, que será parte de la pretemporada con el plantel profesional. Con Barinaga consolidado, Blondel reconsiderando su futuro, Gorosito como apuesta a desarrollar y la chance latente del defensor que volvió del exterior, en Boca hoy no ven urgente salir al mercado para reforzar ese sector.

Weigandt, además, llega con rodaje y protagonismo reciente. Durante su paso por Inter Miami disputó 71 partidos, marcó dos goles, dio dos asistencias y fue parte del plantel campeón de la MLS junto a Lionel Messi. Javier Mascherano lo utilizó en diferentes momentos de la temporada, alternando titularidades y suplencias, pero casi siempre con presencia en cancha.

Con un escenario renovado, la puerta que parecía cerrada empieza a abrirse. El lateral derecho volvió a estar en discusión y, por primera vez en mucho tiempo, el defensor surgido en Boca podría tener una verdadera oportunidad de pelear por su lugar.

