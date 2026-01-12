Una joven sanjuanina quedó grave tras volcar cuando volvía de Córdoba y piden cadena de oración

Una joven sanjuanina de 30 años, identificada como Evelyn Esquivel, resultó gravemente herida tras protagonizar un vuelco este lunes por la mañana cuando regresaba de un viaje desde Córdoba hacia San Juan.

El hecho ocurrió alrededor de las 9.35 sobre Ruta 20, a la altura del kilómetro 443, en el departamento 25 de Mayo. El vehículo, un Peugeot 208 gris, circulaba de oeste a este con tres ocupantes. Según las primeras informaciones, el conductor se habría quedado dormido, perdió el control y el auto dio varias vueltas hasta quedar detenido al costado norte de la ruta.

Esquivel fue trasladada en ambulancia al Hospital Rawson. Al momento del traslado se encontraba consciente, pero con fuertes dolores en la espalda y lesiones de gravedad, por lo que quedó internada en estado delicado.

La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales, que dispuso pericias en el lugar, relevamiento de cámaras, entrevistas y otras medidas para establecer la mecánica del siniestro.

En paralelo, en redes sociales amigos y conocidos de la joven comenzaron a pedir cadena de oración por su salud, debido a la gravedad de su estado.