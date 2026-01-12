En el comienzo de semana, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El dólar blue en San Juan arrancó la semana sin sobresaltos y cerró este lunes a $1.550 para la venta , consolidando así varios días consecutivos de estabilidad en la plaza informal local. A contramano de lo que ocurrió en otros segmentos del mercado cambiario, la cotización paralela en la provincia no registró variaciones y volvió a ubicarse por encima del promedio nacional.

En contraste, en la city porteña el dólar blue finalizó la jornada en $1.505, luego de borrar el leve avance que había mostrado durante el día. La brecha entre San Juan y Buenos Aires volvió a quedar expuesta, con una diferencia de $45. Para la compra, en la provincia terminó la jornada a $1.450.

En cuanto al dólar oficial, la rueda del lunes estuvo atravesada por la volatilidad. El tipo de cambio mayorista avanzó $2,50 y cerró en $1.467,50, mientras que el minorista del Banco Nación se ofreció a $1.490. El repunte se dio luego de una semana previa a la baja, en un escenario donde reaparecieron las compras de reservas por parte del Banco Central y se concretaron pagos de deuda por más de u$s4.200 millones.

Tras la puesta en marcha del nuevo esquema cambiario, el mercado continúa atento al funcionamiento de las bandas. En ese marco, el techo del tipo de cambio mayorista volvió a ubicarse en torno al 5%, con intervenciones del Tesoro orientadas a evitar saltos bruscos en la cotización.

Los dólares financieros mostraron movimientos moderados: el MEP retrocedió 0,1% y se ubicó en $1.487,88, mientras que el contado con liquidación subió 0,2%, hasta $1.532,45.

En el segmento de contado, el volumen operado alcanzó los u$s433,5 millones, mientras que en el mercado de futuros se negociaron u$s308 millones, según datos del operador Gustavo Quintana. El comportamiento general reflejó un clima de cautela, con el dólar acumulando su tercer avance consecutivo tras las fuertes caídas de la semana pasada.

Analistas privados coincidieron en que durante los últimos días se observó una dinámica particular: mientras el Banco Central compró divisas, el Tesoro salió a vender para evitar que el tipo de cambio toque el techo de la banda. Esta estrategia, advirtieron, expone las dificultades para acumular reservas sin acceso al financiamiento externo.