lunes 12 de enero 2026

Vacaciones fatales

Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y decenas de heridos

El fenómeno sorprendió a turistas en Santa Clara del Mar y Mar del Plata. Las autoridades evacuaron las playas y hablan de un evento imprevisible conocido como “olas vagabundas”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ola gigante

Una escena de pánico se vivió en la Costa Atlántica bonaerense cuando una ola de gran tamaño irrumpió de manera repentina en distintas playas y provocó la muerte de un hombre en Santa Clara del Mar, además de dejar al menos 35 personas heridas en la zona.

El episodio ocurrió durante la jornada y tomó completamente por sorpresa a quienes disfrutaban del mar. Según relataron testigos, la ola superó los cinco metros de altura y avanzó con fuerza sobre la costa, arrastrando objetos personales como mochilas, sombrillas y reposeras, y poniendo en riesgo a decenas de turistas.

La información fue confirmada por Fabián García, responsable de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quien detalló que, ante la magnitud del evento, se dispuso la evacuación preventiva de todas las playas afectadas. Equipos de emergencia y fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para asistir a los heridos y trasladarlos a distintos centros de salud.

“El fallecido es un hombre joven que habría sido empujado violentamente por el agua y terminó impactando contra las rocas”, explicó García en declaraciones televisivas. Además, remarcó que se trata de un fenómeno poco frecuente y sin explicación científica definitiva, conocido como olas vagabundas o mini tsunamis.

Entre las personas asistidas también se registró un caso de infarto y numerosos heridos con lesiones de diversa consideración, aunque la mayoría de ellos no presentó cuadros de gravedad. Personal policial, ambulancias y equipos de rescate trabajaron intensamente para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.

Turistas que se encontraban en playas como California Beach señalaron que el mar, habitualmente calmo en Santa Clara del Mar, cambió de forma abrupta, lo que incrementó la sorpresa y el temor. “Nadie se lo esperaba”, coincidieron varios de los presentes.

Desde Defensa Civil recordaron que un episodio similar se registró años atrás en Mar del Plata, aunque en aquella oportunidad no hubo víctimas por haberse producido durante la noche. Por el momento, las autoridades continúan monitoreando la situación y evalúan reforzar las medidas de prevención en otras localidades de la Costa Atlántica.

