domingo 11 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Patagonia en llamas

Esperanza en medio de la emergencia: llegaron las lluvias a zonas afectadas por incendios en Chubut

Luego de una semana dramática, la lluvia llegó a las zonas más afectadas. El agua apareció cuando el pronóstico la esperaba recién para mitad de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
TN

Luego de jornadas marcadas por incendios forestales de gran magnitud, las primeras lluvias comenzaron a caer este domingo en distintos puntos de la comarca andina de Chubut, generando un respiro esperado en medio de una emergencia que ya consumió unas 12.000 hectáreas.

Lee además
incendios en chubut: la investigacion confirmo hallazgos de combustible donde se inicio el fuego
Una catástrofe

Incendios en Chubut: la investigación confirmó hallazgos de combustible donde se inició el fuego
por los incendios en chubut, evacuaron otra localidad y volvieron a cerrar un tramo de la ruta 40
Medida preventiva

Por los incendios en Chubut, evacuaron otra localidad y volvieron a cerrar un tramo de la Ruta 40

Las precipitaciones se registraron durante la tarde en zonas del Parque Nacional Los Alerces, Esquel, El Hoyo, Epuyén y el paraje Rincón de Lobos. El cambio en las condiciones climáticas tomó por sorpresa, ya que la jornada había comenzado con cielo despejado y fuertes ráfagas de viento, un escenario que hacía prever una posible agravación del fuego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diagonalesweb/status/2010456074684707221&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, con el correr de las horas el panorama se modificó de manera abrupta: nubes oscuras cubrieron la región y la lluvia comenzó a hacerse sentir, incluso en sectores donde hasta el día anterior las llamas avanzaban sin control.

El contraste quedó reflejado en la Ruta Nacional 40, que el sábado permanecía cortada debido a la cercanía del incendio con el asfalto. Este domingo, en ese mismo tramo, la postal fue completamente distinta: el agua reemplazó al humo.

image

La situación más crítica se vivió en Epuyén, donde solo en la última semana el fuego arrasó con cerca de 12.000 hectáreas. El sábado fue el día más complejo, cuando el viento provocó que el área afectada se duplicara, dificultando aún más las tareas de los equipos de emergencia.

Especialistas indicaron que para que la lluvia tenga un impacto decisivo y contribuya a frenar el avance del fuego, sería necesario que se acumulen entre 20 y 30 milímetros. Hasta ahora, los pronósticos recién anticipaban precipitaciones para mitad de semana, por lo que el fenómeno registrado este domingo representó un alivio inesperado.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Patagonia en llamas Luego de una semana dramática, la lluvia llegó a las zonas más afectadas. El agua apareció cuando el pronóstico la esperaba recién para mitad de semana. Luego de jornadas marcadas por incendios forestales de gran magnitud, las primeras lluvias comenzaron a caer este domingo en distintos puntos de la comarca andina de Chubut, generando un respiro esperado en medio de una emergencia que ya consumió unas 12.000 hectáreas. Los detalles en www.tiempodesanjuan.com #chubut #patagonia #incendios #lluvias #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

La llegada del agua trajo alivio para brigadistas, bomberos y voluntarios, que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. No obstante, las autoridades advirtieron que el trabajo continúa, ya que será clave evitar reactivaciones de focos una vez que cesen las lluvias.

FUENTE: TN

Temas
Seguí leyendo

Dramático episodio en Rivadavia: un auto se incendió y una madre y una beba terminaron heridas

El conmovedor pedido por la salud de una policía sanjuanina que enfrentó un incendio para ayudar

Capital: se dio a conocer cuál sería la causa del impactante incendio en la casa del barrio SMATA

Chubut: confirman que el incendio de El Hoyo fue intencional y aseguran que los responsables irán presos

Un incendio puso en riesgo a la Parroquia de Zonda: vecinos ayudaron a sofocar las llamas

Video: un voraz incendio sacudió a un conocido barrio de Capital

Registraron un incendio en el fondo de una carpintería en Trinidad: ¿hubo pérdidas?

Difundieron un video que muestra el comienzo del trágico incendio en el bar de Suiza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
separacion confirmada: mauricio macri y juliana awada ya no estan juntos
Ruptura

Separación confirmada: Mauricio Macri y Juliana Awada ya no están juntos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía
No lo soportaba más

Le dio un techo a su sobrino y este le pagó robándole en Chimbas: cansado de los problemas, lo entregó a la policía

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito
Inseguridad

Urgente: dos detenidos tras un robo en Pocito

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses
Historias del Crimen

Don Junco, el abuelo de Villa del Carril que fue asaltado por su joven vecino y agonizó cinco meses

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería
Publicación

Negocio desvalijado en Pocito: escrachan a los supuestos ladrones y dicen que ya ofrecen la mercadería

Te Puede Interesar

Martín Quiroga Massa, Juan Manuel Salvalaggio (cuando declaró en el juicio contra los barras) y Mariano Tomsig (audiencia en su contra en Tribunales). video
Lo último

La explosiva declaración de un barrabrava condenado complica a los empresarios acusados de mandar a golpear al bolichero Salvalaggio

Por Redacción Tiempo de San Juan
La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del Colo al abrazo eterno con su nona Cati
Giro del Sol

La emoción de los Velardez: de las lágrimas del papá del "Colo" al abrazo eterno con su nona Cati

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan
¿Lo sentiste?

Fuerte sismo sacudió la noche de domingo en San Juan

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur
4tos Regional Amateur

Unión le ganó a Peñaflor y jugará con Mendoza la semifinal del Regional Amateur

El paraíso de las girls, el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas video
Tiempo en Chile

El paraíso de las "girls", el lugar que vuelve locas a las sanjuaninas