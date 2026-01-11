Esperanza en medio de la emergencia: llegaron las lluvias a zonas afectadas por incendios en Chubut

Luego de jornadas marcadas por incendios forestales de gran magnitud, las primeras lluvias comenzaron a caer este domingo en distintos puntos de la comarca andina de Chubut , generando un respiro esperado en medio de una emergencia que ya consumió unas 12.000 hectáreas .

Las precipitaciones se registraron durante la tarde en zonas del Parque Nacional Los Alerces , Esquel, El Hoyo, Epuyén y el paraje Rincón de Lobos. El cambio en las condiciones climáticas tomó por sorpresa, ya que la jornada había comenzado con cielo despejado y fuertes ráfagas de viento, un escenario que hacía prever una posible agravación del fuego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diagonalesweb/status/2010456074684707221&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMO MOMENTO: Luego de días de incendios forestales, LOS VECINOS DE LA COMARCA ANDINA FESTEJAN LA LLEGADA DE LA LLUVIA.



Otra postal de la Argentina de Javier Milei, la gente a merced del clima. EL ALIVIO DE LOS VECINOS POR LA LLEGADA DEL AGUA Y EL CESE DEL FUEGO. pic.twitter.com/2OnmamJLLY — Diagonales (@diagonalesweb) January 11, 2026

Sin embargo, con el correr de las horas el panorama se modificó de manera abrupta: nubes oscuras cubrieron la región y la lluvia comenzó a hacerse sentir, incluso en sectores donde hasta el día anterior las llamas avanzaban sin control.

El contraste quedó reflejado en la Ruta Nacional 40, que el sábado permanecía cortada debido a la cercanía del incendio con el asfalto. Este domingo, en ese mismo tramo, la postal fue completamente distinta: el agua reemplazó al humo.

La situación más crítica se vivió en Epuyén, donde solo en la última semana el fuego arrasó con cerca de 12.000 hectáreas. El sábado fue el día más complejo, cuando el viento provocó que el área afectada se duplicara, dificultando aún más las tareas de los equipos de emergencia.

Especialistas indicaron que para que la lluvia tenga un impacto decisivo y contribuya a frenar el avance del fuego, sería necesario que se acumulen entre 20 y 30 milímetros. Hasta ahora, los pronósticos recién anticipaban precipitaciones para mitad de semana, por lo que el fenómeno registrado este domingo representó un alivio inesperado.

La llegada del agua trajo alivio para brigadistas, bomberos y voluntarios, que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. No obstante, las autoridades advirtieron que el trabajo continúa, ya que será clave evitar reactivaciones de focos una vez que cesen las lluvias.

FUENTE: TN