sábado 10 de enero 2026

Una catástrofe

Incendios en Chubut: la investigación confirmó hallazgos de combustible donde se inició el fuego

El fiscal general Carlos Díaz Mayer confirmó la presencia de acelerantes en el área. Habló de un hecho “deliberado” e “intencional”

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, describió este sábado el avance del incendio forestal que afecta la zona de Puerto Patriada como una situación de “alerta permanente” y confirmó que la investigación apunta a una acción intencional en el inicio del fuego.

“Nos tiene sin descansar, en vilo y en alerta permanente”, advirtió en declaraciones al canal A24, al relatar el impacto personal y colectivo de un desastre que ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo y obligó a la evacuación de miles de personas.

El fiscal, residente en la zona, detalló que observa el humo desde su propia casa, ubicada a poco más de mil metros de los focos activos. “Durmiendo poco y viendo a ver qué pasa con el fuego, a ver si avanza o no avanza para este lado”, relató, al tiempo que explicó la magnitud y coloración de la columna de humo: “No está blanca, está entre un gris y un poco más oscura, y es una quema permanente”.

Díaz Mayer confirmó que el fuego comenzó el lunes en un punto equidistante entre la localidad de El Hoyo y el acceso al lago de Puerto Patriada, a pocos metros del único camino de entrada y salida. Resaltó la gravedad de la ubicación elegida: “El que lo prendió sabía que ponía en riesgo a más de tres mil personas, ochocientos autos, toda la gente que estaba ahí”.

El funcionario narró que se encontraba participando de una reunión de gabinete ampliado, convocada por el gobernador Ignacio Torres en la zona de Golondrinas, cuando recibieron el aviso del incendio. “Prácticamente todos los organismos nacionales y provinciales salieron corriendo en pos de lograr que no empiecen a bajar los autos de Puerto Patriada, porque por este camino único tenían que subir todos los móviles de emergencia”, explicó.

La rapidez del operativo fue crucial para evitar una tragedia. Díaz Mayer sostuvo que, ante la inminencia del peligro, “el intendente, el gobernador y todos los organismos dijeron: ‘Hay que salir corriendo ya a frenar para que no empiecen a bajar, porque no vamos a poder subir’”. El fiscal advirtió sobre la magnitud del riesgo: “En este caso podía haber matado a muchísima gente. Pensá que los números dicen que había tres mil personas, ochocientos autos. Imaginate el despiole que se hubiera generado”.

Respecto a la investigación, Díaz Mayer informó que los peritos hallaron rastros de combustible en el sitio donde se habría iniciado el fuego. “El perito encontró con un aparato para determinar la existencia de combustibles, vapores de combustible. Encontró en el lugar donde él cree que se inició la existencia de combustible y que eso fue lo que generó o que ayudó a que se haya prendido el incendio”, puntualizó. Remarcó que se trata de un acto “deliberado” y “intencional”.

Miles de hectáreas afectadas

El avance del incendio en Chubut dejó ya más de 3.000 personas evacuadas y al menos diez viviendas destruidas en Epuyén, según confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. La emergencia mantiene a miles fuera de sus hogares y ha forzado cortes en la Ruta Nacional 40, eje clave del tránsito en la región.

El fuego inició el 5 de enero cerca de Puerto Patriada y el lago Epuyén, expandiéndose con rapidez a través de matorrales y bosques andino-patagónicos. Las condiciones climáticas han sido un factor decisivo: la provincia atraviesa una sequía histórica, con temperaturas por encima de los 25°C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h. Este cóctel de sequedad y viento, según el análisis de Parques Nacionales y el Comité de Emergencias, dificulta cada intento de control.

En solo 48 horas, las llamas llegaron a las puertas de Epuyén y El Hoyo, lo que obligó a la evacuación masiva de residentes y turistas. El gobernador Ignacio Torres encabezó una conferencia de prensa en la que detalló la magnitud del operativo desplegado, que incluye a más de 300 brigadistas y voluntarios, además de recursos aéreos de varias provincias y de Chile. Entre los medios utilizados destaca el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo.

La geografía agreste de la zona, con pendientes y valles de difícil acceso, ha sumado obstáculos a la labor de los equipos de emergencia. A pesar del despliegue inédito de recursos, los frentes del incendio reaparecen incluso en áreas ya intervenidas por las cuadrillas, lo que evidencia la complejidad del combate.

Mientras tanto, la reapertura parcial de la Ruta 40 en la tarde del viernes brindó un respiro temporal, aunque las autoridades mantienen un monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevos cortes. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, anticipando que los vientos se intensificarán durante el fin de semana y podrían agravar la situación.

La prioridad de las autoridades y brigadistas sigue siendo la protección de la vida y la propiedad, especialmente en zonas rurales y de reserva natural. Hasta el momento, no hay previsión de lluvias significativas y solo se espera un descenso parcial de la temperatura recién el domingo, con una probabilidad de entre 10 y 40% de precipitaciones aisladas.

El impacto ambiental ya es notorio: 3.500 hectáreas han sido alcanzadas por el fuego, en lo que, según Nievas, representa “la peor tragedia ambiental en 20 años” para la provincia. El operativo continúa sin pausa, y la población permanece atenta ante un escenario que aún no tiene final previsible.

