Héroe ocasional: el ministro de Turismo de San Luis rescató a un grupo de turistas atrapadas en un arroyo

Imágenes en redes sociales mostraron al ministro Juan Álvarez Pinto ingresando al arroyo Los Molles para asistir directamente a las turistas en riesgo

El ministro de Turismo y Cultura de San Luis, Juan Álvarez Pinto, protagonizó el rescate de un grupo de turistas atrapadas en el arroyo de Los Molles, tras una crecida repentina.

El viernes por la tarde, Álvarez Pinto atravesaba la zona de Los Molles, en cercanías del Complejo El Talar, cuando advirtió la emergencia. Practicaba ciclismo en el momento que observó que varias mujeres, entre ellas dos adultas mayores, habían quedado rodeadas por el repentino aumento del caudal. Las precipitaciones, que se mantenían sobre las sierras, incrementaban el riesgo de ampliación de la crecida.

Testigos citados por El Corredor Noticias relataron que a una de las turistas se le trabaron las piernas entre piedras debido a la presión del agua, lo que la dejó en estado de shock y “muy asustada”. La situación se volvía cada vez más delicada, pues las lluvias persistían y la posibilidad de un caudal más elevado era inminente.

Las imágenes que circularon en redes mostraron al ministro con casco y vestimenta deportiva dentro del arroyo, colaborando en el rescate del grupo. El político actuó rápidamente: ingresó al agua para tranquilizar a las visitantes y asistirlas a desplazarse hasta un sector más seguro. Finalmente, todas las personas lograron salir del cauce sin presentar lesiones.

Antes del incidente, el funcionario había compartido en sus redes un video en el que registraba las condiciones climáticas adversas. Allí documentó las nubes densas sobre la sierra y advirtió sobre posibles lluvias, una circunstancia que luego se materializó con la crecida del arroyo.

Más tarde, en diálogo con FM La Bomba, explicó: “Había salido a pedalear como siempre y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo. Cuando llegamos, la crecida había sorprendido a algunos turistas y había dos señoras muy asustadas, desesperadas y en pánico. Vi que seguía lloviendo más arriba y que la crecida podía aumentar, así que decidí meterme, conociendo un poco el arroyo”.

El episodio evidenció la rapidez con la que el nivel del agua puede variar, cuando apenas unos minutos bastan para que la tranquilidad de un arroyo se torne una amenaza.

Tras el incidente, los Bomberos Voluntarios de Los Molles difundieron recomendaciones de seguridad, recordando que las lluvias intensas en la sierra pueden desencadenar aumentos súbitos del caudal que ponen en riesgo a quienes disfrutan de los balnearios.

El cuerpo de bomberos exhortó a la población y a los visitantes a identificar las primeras señales de alerta. Destacaron que la aparición de cascadas o escurrimientos en las laderas de los cerros suele anticipar una crecida, y que el cambio de color del agua, la presencia de espuma, ramas o sedimentos, así como un “ruido profundo y constante, similar a un trueno”, deben interpretarse como signos inminentes de peligro.

“Las crecidas pueden desarrollarse en pocos minutos y elevar el nivel del agua de manera peligrosa”, advirtieron. Prestar atención a estos indicios permite actuar a tiempo y evitar situaciones de riesgo.

