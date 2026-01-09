viernes 9 de enero 2026

Video

La influencer libertaria que maneja el TikTok de Javier Milei chocó alcoholizada en Mar de Ajó: dio 1.89 en el test

La pareja de Iñaqui Gutiérrez e integrante del entorno digital de Javier Milei, impactó contra un poste de luz a las 9 de la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

La funcionara, militante de La Libertad Avanza, Eugenia Rolón, chocó este jueves contra un poste de luz, en Mar de Ajó. La pareja del también Tiktoker libertario Iñaki Gutiérrez, se encontraba arriba de su vehículo y luego se corroboró que estaba alcoholizada, tras dar 1.89 en el test del alcoholemia.

Según informaron fuentes policiales desde Mar del Tuyú, lugar del hecho, Rolón se encontraba realizando maniobras peligrosas a a las 10 de la mañana, con un Honda Fit en Rivadavia al 400, en la localidad balnearia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2009606448335216811&partner=&hide_thread=false

Momentos después, impactó contra un poste de luz y se le realizó el test que arrojaría un altísimo nivel del alcohol en sangre: 1.89, a pesar de que en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es 0.

imagen

Luego del choque, la Policía secuestró el vehículo que también además posee una deuda por multas que asciende los $870 mil y cuya cedula azul se encuentra a nombre de Iñaqui Gutiérrez. Más tarde, el propio Gutiérrez pasó a buscar a su novia de 23 años que habías sido aprehendida por las autoridades.

Una cámara de seguridad registró el hecho, que se produjo a las 8.57 de la mañana, en el que se ve el auto de Rolón doblando por afuera de la calle y posteriormente impactando contra un poste de luz de una casa.

imagen

Quién es Eugenia Rolón, la militante libertaria que acompañó a Iñaki Gutiérrez en la Casa Rosada

En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, Eugenia Rolón ingresó a la Casa Rosada junto a Iñaki Gutiérrez para integrarse al equipo de comunicación digital. Su paso por Balcarce 50 fue breve y terminó por marginarlos del núcleo duro del oficialismo.

El episodio que marcó el quiebre fue adjudicado a Gutiérrez: el reposteo de un mensaje de carácter personal desde una cuenta oficial de la Casa Rosada, que incluía una imagen junto a Rolón. El error tuvo consecuencias inmediatas y ambos quedaron fuera del esquema comunicacional del Ejecutivo. Para el tiktoker libertario significó un período de bajo perfil político, del que recién logró salir meses después.

Con el tiempo, Gutiérrez volvió a la órbita presidencial de la mano del cineasta libertario Santiago Oría, con quien hoy trabaja en conjunto y desde donde también gestiona la cuenta de TikTok del Presidente de La Nación.

Por su parte, Rolón reapareció en Santa Fe, cuando decidió competir como candidata a convencional constituyente por el departamento de San Lorenzo. “Voy como candidata a convencional constituyente por mi departamento”, anunció entonces, en una campaña en la que terminó fracasando: quedó tercera, detrás del intendente local Leonardo Raimundo y del senador peronista Armando Traferri.

Tras la derrota, Rolón aseguró haber hecho campaña “sin un peso” y apuntó contra el uso de recursos del estado por parte del "socialismo y el peronismo santafesino". La joven de 23 años realizó su campaña con un Ford Falcon a gas prestado por su padre, una postal que buscó reforzar su perfil pro Junta Militar.

