sábado 10 de enero 2026

Informe

Desde su llegada a la Presidencia, Javier Milei utilizó casi 17.000 insultos y ofensas en X

Un informe de FOPEA analizó más de 113.000 publicaciones del Presidente en X y concluyó que, desde el inicio de su mandato hasta septiembre de 2025, Javier Milei utilizó expresiones insultantes o estigmatizantes en el 15% de sus mensajes, incluyendo ataques a periodistas, comunicadores y medios de comunicación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reveló que el presidente Javier Milei empleó expresiones insultantes, ofensivas o estigmatizantes en el 15% de sus publicaciones en la red social X (ex Twitter) desde el inicio de su mandato, el 10 de diciembre de 2023, hasta el 15 de septiembre de 2025. En total, el relevamiento contabilizó 16.806 insultos en un universo de más de 113.000 tuits analizados.

El estudio, titulado “El insulto como estrategia. Un análisis de 113.000 tuits de Milei”, fue realizado en el marco del Data Journalism Visualization Bootcamp de FOPEA y examina los mensajes originales y retuiteados por el jefe de Estado durante ese período. Según el informe, la comunicación presidencial incorporó de manera sostenida expresiones despectivas dirigidas a personas, colectivos, empresas, periodistas y medios de comunicación.

image

De acuerdo con los datos presentados, más de la mitad de los mensajes identificados como agresivos contienen adjetivos calificativos ofensivos, mientras que una proporción significativa incluye términos considerados estigmatizantes. El trabajo señala que este tipo de lenguaje no solo apunta a la descalificación individual, sino que también contribuye a procesos de etiquetamiento y marginación de determinados grupos sociales.

Entre las palabras más utilizadas con sentido despectivo se destacan “kuka”, “casta”, “delincuente”, “mandril”, “corrupto”, “ensobrado”, “violento”, “degenerado”, “mentiroso” y “terrorista”, entre otras. Estas expresiones aparecen tanto en publicaciones propias del Presidente como en interacciones y amplificaciones de contenidos de terceros.

El informe también identifica patrones discursivos recurrentes que, según FOPEA, no habían sido registrados con esta frecuencia en escenarios políticos anteriores. Entre ellos se mencionan la animalización del lenguaje, la sexualización de las expresiones y el uso de términos asociados a lo repulsivo o degradante.

Uno de los capítulos del estudio se centra en los ataques a periodistas y medios de comunicación. Allí se documenta que, en el período analizado, Milei dirigió mensajes ofensivos o estigmatizantes contra al menos 62 periodistas y comunicadores, así como contra 14 medios. Según el relevamiento, en el 70% de los tuits referidos a actores del campo mediático se detectaron expresiones despectivas.

El trabajo también analiza la amplificación de estos mensajes a través de redes de cuentas afines al oficialismo, especialmente en torno al uso del término “mandril”, cuya difusión, según FOPEA, presenta indicios de coordinación y concentración en un grupo reducido de usuarios.

En cuanto a la evolución temporal del discurso, el informe señala que, tras las críticas recibidas, en agosto de 2025 el Presidente anunció que moderaría su lenguaje. A partir de entonces, se registró una disminución en la cantidad mensual de insultos, aunque la investigación indica que las expresiones ofensivas continuaron presentes, con una reducción parcial.

