viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escena brutal

Macabro femicidio en Tucumán: encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue identificada oficialmente como Erika Antonella Álvarez. El cuerpo fue encontrado en un terreno envuelto en bolsas de consorcio, en un hecho que generó profunda conmoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las autoridades inspeccionaron el escenario del hallazgo. Crédito: La Gaceta de Tucumán.

Las autoridades inspeccionaron el escenario del hallazgo. Crédito: La Gaceta de Tucumán.

Un macabro femicidio fue descubierto este jueves en la provincia de Tucumán, donde una joven de 25 años fue hallada sin vida en un basural, envuelta en bolsas de consorcio, en un hecho que generó profunda conmoción.

Lee además
Las imágenes de Yoselí, víctima del femicidio el 1 de enero de 2022. video
Efeméride

A 4 años del femicidio de Yoselí en Sarmiento, el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Pablo aseguró que sigue vivo de milagro tras recibir el impacto de un vidrio que cayó de un 4° piso.
Le cayó de un 4° piso

Habló el hombre al que le estalló en la cabeza un vidrio mientras desayunaba en un bar: qué dijo

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue identificada oficialmente como Erika Antonella Álvarez. El cuerpo fue encontrado en un terreno ubicado en el cruce de las calles William Blis y Gerónimo Helguera, en las inmediaciones de la Ruta Provincial 315, al sur de la capital tucumana.

De acuerdo al trabajo realizado por los peritos forenses, la joven habría fallecido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo. Además, se constató que el cuerpo estaba cuidadosamente envuelto en bolsas, lo que refuerza la hipótesis de un crimen intencional.

Familiares de la víctima señalaron que tomaron conocimiento del hecho a través de redes sociales y que lograron reconocerla por tatuajes que tenía en distintas partes del cuerpo.

Según relataron sus parientes, no veían a Erika desde el martes, y explicaron que era habitual que se ausentara de su domicilio por períodos cortos, aunque nunca sin dar señales durante tanto tiempo.

La investigación quedó en manos de la fiscal María del Carmen Reuter, quien encabeza las actuaciones judiciales para esclarecer el femicidio, identificar al o los responsables y determinar el contexto en el que se produjo el asesinato.

Temas
Seguí leyendo

La influencer libertaria que maneja el TikTok de Javier Milei chocó alcoholizada en Mar de Ajó: dio 1.89 en el test

Tragedia en la peregrinación al Gauchito Gil: un hombre murió atragantado con un caramelo

¿El final de la polémica eterna sobre dónde nació Carlos Gardel?: hallaron un acta que señala el lugar

Motochorros detenidos tras una persecución: usaban una pistola de utilería

Incendios en Chubut: cortaron la Ruta 40 y el pronóstico es poco alentador

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

¡Qué suerte! El asombroso monto que ganó un apostador tras acertar todos los números en el Quini 6

Máxima preocupación: aumentaron un 75% las mordeduras de yarará a personas en una provincia argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con una larga fila de autos en espera, reabrieron el Paso Cristo Redentor.
Servicio

Tras el cierre, cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Te Puede Interesar

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Por Elizabeth Pérez
Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido
Judicial

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Raúl Enrique López fue designado presidente interino del EPRE hasta diciembre de 2027.
Designación

Cambio de mando en el EPRE: quién es Raúl Enrique López el nuevo presidente interino

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa video
Tiempo en Chile

La Serena pet friendly: Félix, el perrito sanjuanino que cruzó la cordillera y pasa sus vacaciones en la playa