Macabro femicidio en Tucumán: encontraron el cuerpo de una joven envuelto en bolsas

Un macabro femicidio fue descubierto este jueves en la provincia de Tucumán , donde una joven de 25 años fue hallada sin vida en un basural , envuelta en bolsas de consorcio , en un hecho que generó profunda conmoción.

Fuentes judiciales confirmaron que la víctima fue identificada oficialmente como Erika Antonella Álvarez . El cuerpo fue encontrado en un terreno ubicado en el cruce de las calles William Blis y Gerónimo Helguera , en las inmediaciones de la Ruta Provincial 315 , al sur de la capital tucumana.

De acuerdo al trabajo realizado por los peritos forenses, la joven habría fallecido entre 36 y 40 horas antes del hallazgo. Además, se constató que el cuerpo estaba cuidadosamente envuelto en bolsas, lo que refuerza la hipótesis de un crimen intencional.

Familiares de la víctima señalaron que tomaron conocimiento del hecho a través de redes sociales y que lograron reconocerla por tatuajes que tenía en distintas partes del cuerpo.

Según relataron sus parientes, no veían a Erika desde el martes, y explicaron que era habitual que se ausentara de su domicilio por períodos cortos, aunque nunca sin dar señales durante tanto tiempo.

La investigación quedó en manos de la fiscal María del Carmen Reuter, quien encabeza las actuaciones judiciales para esclarecer el femicidio, identificar al o los responsables y determinar el contexto en el que se produjo el asesinato.